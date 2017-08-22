Сегодня «Астана» переоделась в монстров! Фанаты «Селтика» — о поражении в Казахстане
Болельщики «Селтика» прокомментировали поражение от «Астаны» (3:4) в ответном матче отборочного раунда
плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
«Отвратительная защита и глупые ошибки, но главное, что мы вышли в групповой этап»
«У нас команда идиотов!»
«Меня тошнит от такой игры «Селтика»
«На
«Господи, такая игра доведет до сердечного приступа…»
«Нам определенно нужны качественные защитники: Биттон, Айер и Рэлстон выглядят печально»
«Сегодня «Астана» переоделась в монстров!»
«Такая игра — настоящая катастрофа»
«Нам нужно купить этого скоростного форварда «Астаны»
«После первого матча нас предупреждали, что дома эти парни дерзкие»
«Астана» побеждает «Селтик» — это всё, что нужно знать о шотландском футболе».
Главные тренеры
|Станимир Стойлов
|Брендан Роджерс
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|19
|10
|Удары в створ
|9
|5
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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