

«Отвратительная защита и глупые ошибки, но главное, что мы вышли в групповой этап»



«У нас команда идиотов!»



«Меня тошнит от такой игры «Селтика»



«На какое-то время это было похоже на камбэк «Барселоны» в матче с «ПСЖ»



«Господи, такая игра доведет до сердечного приступа…»



«Нам определенно нужны качественные защитники: Биттон, Айер и Рэлстон выглядят печально»



«Сегодня «Астана» переоделась в монстров!»



«Такая игра — настоящая катастрофа»



«Нам нужно купить этого скоростного форварда «Астаны»



«После первого матча нас предупреждали, что дома эти парни дерзкие»



«Астана» побеждает «Селтик» — это всё, что нужно знать о шотландском футболе».