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22 августа 2017, 23:28 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Сегодня «Астана» переоделась в монстров! Фанаты «Селтика» — о поражении в Казахстане

Болельщики «Селтика» прокомментировали поражение от «Астаны» (3:4) в ответном матче отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.


«Отвратительная защита и глупые ошибки, но главное, что мы вышли в групповой этап»

«У нас команда идиотов!»

«Меня тошнит от такой игры «Селтика»

«На какое-то время это было похоже на камбэк «Барселоны» в матче с «ПСЖ»

«Господи, такая игра доведет до сердечного приступа…»

«Нам определенно нужны качественные защитники: Биттон, Айер и Рэлстон выглядят печально»

«Сегодня «Астана» переоделась в монстров!»

«Такая игра — настоящая катастрофа»

«Нам нужно купить этого скоростного форварда «Астаны»

«После первого матча нас предупреждали, что дома эти парни дерзкие»

«Астана» побеждает «Селтик» — это всё, что нужно знать о шотландском футболе».

22.08.2017 18:30 4-й отборочный раунд Astana Arena
Астана 4:3 Селтик
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Станимир Стойлов Брендан Роджерс
Голы
26′ Кристоффер Айер 35
48′ Серикжан Мужиков 7
49′ Патрик Твумаси 23
69′ Патрик Твумаси 23
11 Скотт Синклэйр 34′
21 Оливье Нтчам 80′
9 Ли Гриффитс 90′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
70′ Евгений Постников 44
82′ Дмитрий Шомко 77
Серикжан Мужиков 7
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
13′ Ласло Кляйнхайслер 6
90+3′ Срджан Граховац 8
45′ Марин Томасов 14
82′ Абзал Бейсебеков 15
81′ Асхат Тагыберген 8
1 Крейг Гордон
23 Микаэль Лустиг
63 Киран Тирни
6 Нир Битон
8 Скотт I Браун (к)
21 Оливье Нтчам
35 Кристоффер Айер
9 Ли Гриффитс
42 Каллум Макгрегор 56′
18 Томми Рогич
49 Джеймс Форрест 57′
56 Энтони Ралстон
11 Скотт Синклэйр 65′
14 Стюарт Армстронг
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 19
10 Удары в створ 9
5 Угловые 3
20 Фолы 6
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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