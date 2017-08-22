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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30764191/
22 августа 2017, 21:26 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Станимир Стоилов: Команда будет расти, но сегодня Лига Европы — хорошее достижение для нас

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов прокомментировал итоги матча с «Селтиком», который завершился победой казахстанского клуба.

— Мои футболисты показали футбол, которым должны остаться довольны болельщики. Если бы при счете 4:1 мы забили бы вновь, то появились бы шансы. Я рад, что мы выиграли. Если бы не ошибки в первом матче, то можно было бы попробовать побороться попасть в Лигу Чемпионов. Команда будет расти, но сегодня Лига Европы — хорошее достижение для нас.

 — Ласло Кляйнхайслер — какого его состояние?
— Ласло еще пройдет обследование, и там мы узнаем. У Бейсебекова тоже очень неприятное повреждение, ему попали в глаз. На войне без повреждений не бывает.

 — Это был максимум «Астаны»?
— Да. «Селтик» хорошо играл, но они не ожидали, что во втором тайме мы покажем такое хорошее движение. В первом тайме наши нападающие не прессинговали на высоких скоростях, поэтому многое не получалось. Во втором тайме поменяли схему, добавили агрессии, в прессинге и это принесло результат. Вы сами видели, каким был результат первого матча — это сказалось.

 — Оцените игру Марина Томасова?
— Томасов только недавно начал играть за «Астану», ему еще нужно время, чтобы набрать форму.

 — Вы не боитесь, что после этой игры Патрик Твумаси может перейти в другую команду?
— Я потерял столько игроков, что не нужно уже жалеть. Если клуб посчитает, что надо его продать, то мы примем это решение. Но, лично я не думаю, что кто-то из наших игроков уйдет сейчас. Сейчас надо сконцентрироваться на ближайших матчах в чемпионате и ждать итогов жеребьевки Лиги Европы.

 — Чего ждать от жеребьевки групповой стадии Лиги Европы?
— Победа над «Селтиком» — это уже огромное достижение для нас. Надеюсь, что мои футболисты понимают, что от нас будут ждать побед. Все команды в Лиге Европы — сильные, поэтому не так важно, кто попадает нам в соперники. Это будут трудные игры для нас, и мы должны быть готовы.

 — Нет ли у вас мыслей, что в первой игре стоило выставить Ненада Эрича?
— После игры можно сделать выводы. В матчах с «Легией» Мокин не давал никаких поводов для сомнения в нем. Хорошо, что у нас есть два вратаря хорошего уровня. Они набрали форму и хорошо идут. К сожалению, сегодня индивидуальный класс игроков «Селтика» сказался. Были удары, отбить, которые были практически нереально.

22.08.2017 18:30 4-й отборочный раунд Astana Arena
Астана 4:3 Селтик
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Станимир Стойлов Брендан Роджерс
Голы
26′ Кристоффер Айер 35
48′ Серикжан Мужиков 7
49′ Патрик Твумаси 23
69′ Патрик Твумаси 23
11 Скотт Синклэйр 34′
21 Оливье Нтчам 80′
9 Ли Гриффитс 90′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
70′ Евгений Постников 44
82′ Дмитрий Шомко 77
Серикжан Мужиков 7
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
13′ Ласло Кляйнхайслер 6
90+3′ Срджан Граховац 8
45′ Марин Томасов 14
82′ Абзал Бейсебеков 15
81′ Асхат Тагыберген 8
1 Крейг Гордон
23 Микаэль Лустиг
63 Киран Тирни
6 Нир Битон
8 Скотт I Браун (к)
21 Оливье Нтчам
35 Кристоффер Айер
9 Ли Гриффитс
42 Каллум Макгрегор 56′
18 Томми Рогич
49 Джеймс Форрест 57′
56 Энтони Ралстон
11 Скотт Синклэйр 65′
14 Стюарт Армстронг
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 15
10 Удары в створ 9
5 Угловые 3
20 Фолы 6
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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