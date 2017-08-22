— Мои футболисты показали футбол, которым должны остаться довольны болельщики. Если бы при счете 4:1 мы забили бы вновь, то появились бы шансы. Я рад, что мы выиграли. Если бы не ошибки в первом матче, то можно было бы попробовать побороться попасть в Лигу Чемпионов. Команда будет расти, но сегодня Лига Европы — хорошее достижение для нас.



— Ласло Кляйнхайслер — какого его состояние?

— Ласло еще пройдет обследование, и там мы узнаем. У Бейсебекова тоже очень неприятное повреждение, ему попали в глаз. На войне без повреждений не бывает.



— Это был максимум «Астаны»?

— Да. «Селтик» хорошо играл, но они не ожидали, что во втором тайме мы покажем такое хорошее движение. В первом тайме наши нападающие не прессинговали на высоких скоростях, поэтому многое не получалось. Во втором тайме поменяли схему, добавили агрессии, в прессинге и это принесло результат. Вы сами видели, каким был результат первого матча — это сказалось.



— Оцените игру Марина Томасова?

— Томасов только недавно начал играть за «Астану», ему еще нужно время, чтобы набрать форму.



— Вы не боитесь, что после этой игры Патрик Твумаси может перейти в другую команду?

— Я потерял столько игроков, что не нужно уже жалеть. Если клуб посчитает, что надо его продать, то мы примем это решение. Но, лично я не думаю, что кто-то из наших игроков уйдет сейчас. Сейчас надо сконцентрироваться на ближайших матчах в чемпионате и ждать итогов жеребьевки Лиги Европы.



— Чего ждать от жеребьевки групповой стадии Лиги Европы?

— Победа над «Селтиком» — это уже огромное достижение для нас. Надеюсь, что мои футболисты понимают, что от нас будут ждать побед. Все команды в Лиге Европы — сильные, поэтому не так важно, кто попадает нам в соперники. Это будут трудные игры для нас, и мы должны быть готовы.



— Нет ли у вас мыслей, что в первой игре стоило выставить Ненада Эрича?

— После игры можно сделать выводы. В матчах с «Легией» Мокин не давал никаких поводов для сомнения в нем. Хорошо, что у нас есть два вратаря хорошего уровня. Они набрали форму и хорошо идут. К сожалению, сегодня индивидуальный класс игроков «Селтика» сказался. Были удары, отбить, которые были практически нереально.