Сколько уже заработала «Астана» в этом евросезоне
«Астана» проиграла шотландскому «Селтику» в отборочном раунде
плей-офф Лиги Чемпионов по сумме двух матчей со счетом 4:8 и завершила выступление в турнире, сообщает Sports.kz.
Казахстанская команда пополнила свой бюджет на 6,18 миллиона евро: за вылет в квалификации
Впрочем, это еще не окончательные цифры. В группе Лиги Европы «Астана» сможет претендовать на бонусы: за победу — 360 тысяч евро, за ничью — 120 тысяч евро.
Кроме того, «Астана» может рассчитывать на дополнительные выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав, которые будут произведены УЕФА по окончании сезона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter