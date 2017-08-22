Сколько уже заработала «Астана» в этом евросезоне

Казахстанская команда пополнила свой бюджет на 6,18 миллиона евро: за вылет в квалификации плей-офф Лиги Чемпионов ей будет перечислено 3 миллиона евро, за участие в группе Лиги Европы — 2,6 миллиона евро, еще 260 тысяч евро — за непопадание в групповой этап Лиги чемпионов и 320 тысяч евро за выступление во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Выплаты солидарности за участие в третьем отборочном раунде в данном случае не предусмотрены.



Впрочем, это еще не окончательные цифры. В группе Лиги Европы «Астана» сможет претендовать на бонусы: за победу — 360 тысяч евро, за ничью — 120 тысяч евро.



Кроме того, «Астана» может рассчитывать на дополнительные выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав, которые будут произведены УЕФА по окончании сезона.