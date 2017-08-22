«Астана» повторила рекорд результативности в Лиге Чемпионов
«Астана» обыграла шотландский «Селтик» в ответном матче отборочного раунда
плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
Матч в Астане завершился победой хозяев — 4:3. Голами в составе казахстанской команды отметились Серикжан Мужиков (48-я минута) и Патрик Твумаси (49-я и 69-я), также автоголом «Астане» помог Кристофер Айер (26-я); у «Селтика» забили Скотт Синклер (33-я), Оливье Нтшам (80-я) и Ли Гриффитс (90-я).
Впрочем, такой счет не позволил «Астане» пробиться в группу: в первом матче подопечные Станимира Стойлова проиграли 0:5.
Отметим, что четырьмя голами «Астана» повторила свой рекорд результативности в турнире: ранее столичная команда «отгружала» четыре мяча лишь финскому ХИКу в сезоне-2015/16 — 4:3.
Главные тренеры
|Станимир Стойлов
|Брендан Роджерс
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|15
|10
|Удары в створ
|9
|5
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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