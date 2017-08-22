«Астана» повторила рекорд результативности в Лиге Чемпионов

Матч в Астане завершился победой хозяев — 4:3. Голами в составе казахстанской команды отметились Серикжан Мужиков (48-я минута) и Патрик Твумаси (49-я и 69-я), также автоголом «Астане» помог Кристофер Айер (26-я); у «Селтика» забили Скотт Синклер (33-я), Оливье Нтшам (80-я) и Ли Гриффитс (90-я).



Впрочем, такой счет не позволил «Астане» пробиться в группу: в первом матче подопечные Станимира Стойлова проиграли 0:5.



Отметим, что четырьмя голами «Астана» повторила свой рекорд результативности в турнире: ранее столичная команда «отгружала» четыре мяча лишь финскому ХИКу в сезоне-2015/16 — 4:3.