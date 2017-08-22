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22 августа 2017, 21:08 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» повторила рекорд результативности в Лиге Чемпионов

«Астана» обыграла шотландский «Селтик» в ответном матче отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

Матч в Астане завершился победой хозяев — 4:3. Голами в составе казахстанской команды отметились Серикжан Мужиков (48-я минута) и Патрик Твумаси (49-я и 69-я), также автоголом «Астане» помог Кристофер Айер (26-я); у «Селтика» забили Скотт Синклер (33-я), Оливье Нтшам (80-я) и Ли Гриффитс (90-я).

Впрочем, такой счет не позволил «Астане» пробиться в группу: в первом матче подопечные Станимира Стойлова проиграли 0:5.

Отметим, что четырьмя голами «Астана» повторила свой рекорд результативности в турнире: ранее столичная команда «отгружала» четыре мяча лишь финскому ХИКу в сезоне-2015/16 — 4:3.

22.08.2017 18:30 4-й отборочный раунд Astana Arena
Астана 4:3 Селтик
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Станимир Стойлов Брендан Роджерс
Голы
26′ Кристоффер Айер 35
48′ Серикжан Мужиков 7
49′ Патрик Твумаси 23
69′ Патрик Твумаси 23
11 Скотт Синклэйр 34′
21 Оливье Нтчам 80′
9 Ли Гриффитс 90′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
70′ Евгений Постников 44
82′ Дмитрий Шомко 77
Серикжан Мужиков 7
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
13′ Ласло Кляйнхайслер 6
90+3′ Срджан Граховац 8
45′ Марин Томасов 14
82′ Абзал Бейсебеков 15
81′ Асхат Тагыберген 8
1 Крейг Гордон
23 Микаэль Лустиг
63 Киран Тирни
6 Нир Битон
8 Скотт I Браун (к)
21 Оливье Нтчам
35 Кристоффер Айер
9 Ли Гриффитс
42 Каллум Макгрегор 56′
18 Томми Рогич
49 Джеймс Форрест 57′
56 Энтони Ралстон
11 Скотт Синклэйр 65′
14 Стюарт Армстронг
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 15
10 Удары в створ 9
5 Угловые 3
20 Фолы 6
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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