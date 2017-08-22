«Астана» забила четыре гола «Селтику» в последнем матче в Лиге чемпионов

Игра проходила сегодня, 22 августа, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 4:3.

Главным событием начала игры стала ранняя замена «Астаны». На 13-й минуте венгерский полузащитник Ласло Кляйнхайслер получил травму, а его место на поле занял босниец Срджан Граховац.

Счет же был открыт в середине первого тайма. На 26-й минуте защитник «Селтика» Кристофер Айер отправил мяч в свои ворота, неудачно прервав удар Дмитрия Шомко. К сожалению, на 34-й хавбек гостей Скотт Синклер восстановил равенство.

В перерыве главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов снял с игры хорвата Марина Томасова и выпустил Абзала Бейсебекова. Перестановка пошла казахстанской команде на пользу. На 48-й минуте Серикжан Мужиков выводит «Астану» вперед, а на 49-й ганский форвард Патрик Твумаси отправляет в ворота «Селтика» третий мяч.

От этих ударов «Селтик» заметно сник, зато «Астана» с удвоенной силой побежала вперед. В полный восторг трибуны привел гол Твумаси, который на 69-й минуте оформил дубль.

Могла «Астана» забить и пятый гол, однако упустила несколько хороших моментов. На 81-й минуте, пока получившему травму Бейсебекову оказывали помощь за пределами, «Селтик» воспользовался большинством и провел контратаку, которую завершил Оливер Нчам. Забить у шотландцев получилось еще и на 90-й минуте, когда отличился Ли Гриффитс. Перед этим «Астана» опять упустила несколько выгодных моментов.

В первом матче со счетом 5:0 победил «Селтик», который с общим результатом 8:4 становится победителем противостояния и сыграет в группе Лиги чемпионов. А футболисты «Астаны» во второй раз подряд выступят в групповом раунде Лиги Европы.