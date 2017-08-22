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22 августа 2017, 18:34 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Российские арбитры Карасев и Безбородов обслужат матчи квалификации Лиги Европы

ТАСС, 22 августа. Российские судьи Сергей Карасев и Владислав Безбородов будут работать на матчах раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

<span class=error>Карасев</span> будет работать на игре матч между хорватским <span class=error>Хайдуком</span> и английским <span class=error>Эвертоном</span> <span class=error>Безбородов</span> — на матче австрийской <span class=error>Аустрии</span> и хорватского <span class=error>Осиека</span> Увеличить
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Бригада Карасева, ассистентами которого назначены Антон Аверьянов и Тихон Калугин, обслужит матч между хорватским «Хайдуком» и английским «Эвертоном». Резервный арбитр встречи — Сергей Лапочкин.

Безбородов будет работать на матче австрийской «Аустрии» и хорватского «Осиека». Его ассистентами будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Игорь Федотов.

Оба матча состоятся в четверг. «Эвертон» в первой встрече победил «Хайдук» со счетом 2:0. «Аустрия» в первом матче обыграла «Осиек» — 2:1. Первые матчи двухраундового противостояния были сыграны 17 августа.
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