Российские арбитры Карасев и Безбородов обслужат матчи квалификации Лиги Европы
ТАСС, 22 августа. Российские судьи Сергей Карасев и Владислав Безбородов будут работать на матчах раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Бригада Карасева, ассистентами которого назначены Антон Аверьянов и Тихон Калугин, обслужит матч между хорватским «Хайдуком» и английским «Эвертоном». Резервный арбитр встречи — Сергей Лапочкин.
Безбородов будет работать на матче австрийской «Аустрии» и хорватского «Осиека». Его ассистентами будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Игорь Федотов.
Оба матча состоятся в четверг. «Эвертон» в первой встрече победил «Хайдук» со счетом 2:0. «Аустрия» в первом матче обыграла «Осиек» — 2:1. Первые матчи двухраундового противостояния были сыграны 17 августа.
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