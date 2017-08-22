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22 августа 2017, 15:20 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Тотти и Шевченко примут участие в жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти, завершивший карьеру игрока по окончании минувшего сезона, приглашены на жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов—2017/18, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> и легендарный игрок <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Франческо</span> <span class=error>Тотти</span> завершивший карьеру игрока по окончании минувшего сезона приглашены на жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов—2017/18 сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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Они будут помогать официальным лицам УЕФА при проведении жеребьёвки Лиги чемпионов—2017/18, которая состоится в Монако 24 августа. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Во время жеребьёвки также состоится награждение лучшего игрока Европы. Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».
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