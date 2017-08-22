Тотти и Шевченко примут участие в жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов

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Они будут помогать официальным лицам УЕФА при проведении жеребьёвки Лиги чемпионов—2017/18, которая состоится в Монако 24 августа. Начало — в 19:00 по московскому времени.



Во время жеребьёвки также состоится награждение лучшего игрока Европы. Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».