Генич: Не могу сказать, что «Астана» разочаровала в первой игре с «Селтиком»
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Астана» — «Селтик» в раунде
плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Ответная встреча соперников состоится во вторник на стадионе «Астана-Арена» в Астане.
Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева забьют первыми.
«Ответный матч раунда
5:0 — это, конечно, круто, но я бы не сказал, что между командами такой серьёзный разброс в форме и уровне. Конечно, “Селтик” помастеровитее, особенно это касается игроков группы атаки. Но не могу сказать, что “Астана” разочаровала в первой игре. Просто был не день защиты и не день Мокина, голкипера “Астаны”.
Ну, а сейчас “Астана” будет играть у себя дома при поддержке болельщиков, да ещё и на искусственном поле. Плюс, “Селтику” семичасовой перелёт предстоит, чтобы добраться до Казахстана. Это может сказаться. К тому же после 5:0 не совсем основной состав может выпустить Брендан Роджерс. “Астана” же будет пытаться хлопнуть дверью, уж по крайней мере не проиграть. Если вспомнить её предыдущие домашние игры в еврокубках, то у себя дома “Астана” особенно никого не отпускала. Даже в группе Лиги чемпионов в Астане проблемы испытывали “Галатасарай”, “Атлетико”, “Бенфика”.
Я думаю, что “Астана” серьёзно настроится и постарается громко захлопнуть лигочемпионскую дверь, чтобы все услышали. Думаю, что “Астане” по силам забить первый гол в этой встрече. Хозяева начнут смело и агрессивно. А у игроков “Селтика” в головах будет сидеть результат первой встречи. Возможно, они
Матч «Астана» — «Селтик» начнется на «Астана Арене» в 21:30. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport».
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