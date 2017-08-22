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22 августа 2017, 9:41 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Генич: Не могу сказать, что «Астана» разочаровала в первой игре с «Селтиком»

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Астана» — «Селтик» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Ответная встреча соперников состоится во вторник на стадионе «Астана-Арена» в Астане.

Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева забьют первыми.

«Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Во вторник “Астана” примет “Селтик” на “Астана-Арене”. На 99,9 процента шотландский клуб уже в групповом этапе Лиги чемпионов. Да даже на 100 процентов можно быть уверенными в этом. Пять мячей “Астана” точно не отыграет. Я комментировал первую игру. Счёт не совсем отражает то, что происходило на поле. “Селтик” нанёс 4 удара в створ ворот, а выиграл аж 5:0. Первый гол в свои ворота “Астана” забила, а дальше отличный КПД показали хозяева. Всё, что они били в створ, всё залетало.

5:0 — это, конечно, круто, но я бы не сказал, что между командами такой серьёзный разброс в форме и уровне. Конечно, “Селтик” помастеровитее, особенно это касается игроков группы атаки. Но не могу сказать, что “Астана” разочаровала в первой игре. Просто был не день защиты и не день Мокина, голкипера “Астаны”.

Ну, а сейчас “Астана” будет играть у себя дома при поддержке болельщиков, да ещё и на искусственном поле. Плюс, “Селтику” семичасовой перелёт предстоит, чтобы добраться до Казахстана. Это может сказаться. К тому же после 5:0 не совсем основной состав может выпустить Брендан Роджерс. “Астана” же будет пытаться хлопнуть дверью, уж по крайней мере не проиграть. Если вспомнить её предыдущие домашние игры в еврокубках, то у себя дома “Астана” особенно никого не отпускала. Даже в группе Лиги чемпионов в Астане проблемы испытывали “Галатасарай”, “Атлетико”, “Бенфика”.

Я думаю, что “Астана” серьёзно настроится и постарается громко захлопнуть лигочемпионскую дверь, чтобы все услышали. Думаю, что “Астане” по силам забить первый гол в этой встрече. Хозяева начнут смело и агрессивно. А у игроков “Селтика” в головах будет сидеть результат первой встречи. Возможно, они где-то не до конца настроятся. Плюс, условия матча могут сказаться на клубе из Глазго», — считает Генич.

Матч «Астана» — «Селтик» начнется на «Астана Арене» в 21:30. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport».

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«Астана» — «Селтик». Когда потеряно все, кроме чести

«Астана» — «Селтик». Когда потеряно все, кроме чести

В этот вторник чемпиону Казахстана «Астане» необходимо будет держать невероятно непростой экзамен — перед своими болельщиками, перед всем футбольным Казахстаном и, в первую очередь, перед самим собой. За неделю после кошмарных 0:5 в первом поединке в Глазго сильнейшей команде нашей страны нужно было не только прийти в себя, но и настроиться на продолжение борьбы. Вернее даже — на то, чтобы начинать ее заново, как с чистого листа.
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