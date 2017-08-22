Генич: Не могу сказать, что «Астана» разочаровала в первой игре с «Селтиком»

Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева забьют первыми.



«Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Во вторник “Астана” примет “Селтик” на “Астана-Арене”. На 99,9 процента шотландский клуб уже в групповом этапе Лиги чемпионов. Да даже на 100 процентов можно быть уверенными в этом. Пять мячей “Астана” точно не отыграет. Я комментировал первую игру. Счёт не совсем отражает то, что происходило на поле. “Селтик” нанёс 4 удара в створ ворот, а выиграл аж 5:0. Первый гол в свои ворота “Астана” забила, а дальше отличный КПД показали хозяева. Всё, что они били в створ, всё залетало.



5:0 — это, конечно, круто, но я бы не сказал, что между командами такой серьёзный разброс в форме и уровне. Конечно, “Селтик” помастеровитее, особенно это касается игроков группы атаки. Но не могу сказать, что “Астана” разочаровала в первой игре. Просто был не день защиты и не день Мокина, голкипера “Астаны”.



Ну, а сейчас “Астана” будет играть у себя дома при поддержке болельщиков, да ещё и на искусственном поле. Плюс, “Селтику” семичасовой перелёт предстоит, чтобы добраться до Казахстана. Это может сказаться. К тому же после 5:0 не совсем основной состав может выпустить Брендан Роджерс. “Астана” же будет пытаться хлопнуть дверью, уж по крайней мере не проиграть. Если вспомнить её предыдущие домашние игры в еврокубках, то у себя дома “Астана” особенно никого не отпускала. Даже в группе Лиги чемпионов в Астане проблемы испытывали “Галатасарай”, “Атлетико”, “Бенфика”.



Я думаю, что “Астана” серьёзно настроится и постарается громко захлопнуть лигочемпионскую дверь, чтобы все услышали. Думаю, что “Астане” по силам забить первый гол в этой встрече. Хозяева начнут смело и агрессивно. А у игроков “Селтика” в головах будет сидеть результат первой встречи. Возможно, они где-то не до конца настроятся. Плюс, условия матча могут сказаться на клубе из Глазго», — считает Генич.



Матч «Астана» — «Селтик» начнется на «Астана Арене» в 21:30. Прямая трансляция на телеканале «Kazsport».