«Астана» — «Селтик». Когда потеряно все, кроме чести
В этот вторник чемпиону Казахстана «Астане» необходимо будет держать невероятно непростой экзамен — перед своими болельщиками, перед всем футбольным Казахстаном и, в первую очередь, перед самим собой. За неделю после кошмарных 0:5 в первом поединке в Глазго сильнейшей команде нашей страны нужно было не только прийти в себя, но и настроиться на продолжение борьбы. Вернее даже — на то, чтобы начинать ее заново, как с чистого листа.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поражение со столь крупным счетом практически обнулило шансы сильнейшей команды Казахстана на выход в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. Теоретически подобный гандикап отыграть вероятность есть, но практически, как показывает многолетняя история проведения еврокубковых соревнований, это невозможно. Так что же теперь — махнуть рукой на этих шотландцев, явных фаворитов госпожи Удачи, и готовиться уже к групповому турниру Лиги Европы?.. Нет, конечно. Сначала необходимо дать «кельтам» достойный ответ на своей территории. Хотя бы ради сохранения самоуважения.
«Все проиграно все, кроме чести». По свидетельству незабвенного Николая Старостина, поучаствовавшего в годы ссылки в становлении и казахстанского футбола тоже, автора книги «Футбол сквозь годы», эти слова произнес его старший брат Андрей после того, как все четверо братьев Старостиных собрались, наконец, после обрушившихся на них ужасных репрессий в Москве. «Астаной» проиграно в этом сезоне далеко не все — пока один только, пусть и невероятно важный, поединок в Глазго. Впереди — продолжение борьбы за чемпионство и выступление в группе Лиги Европы. Поэтому данная цитата подходит к нашей истории не слишком безупречно. Но есть другая, похожая: «Потеряно все, кроме чести». Эти слова написал французский король Франциск I в письме своей матери после разгромного поражения его армии в битве при Павии. И, представляется, ситуацию, сложившуюся для нас в
Не стоит только при этом думать, что «кельты» проделали столь дальний путь в нашу столицу для того лишь только, чтобы играть здесь спустя рукава. Такой наставник, как Брендан Роджерс, подобного отношения к делу среди своих подопечных просто не допустит. Даже если
«Астане» нужно просто выходить и играть. Демонстрировать то, что она умеет, и на что способна. В конце концов, терять в этом противостоянии казахстанскому чемпиону теперь уже действительно нечего. А приобрести можно много чего полезного — и уважение собственных болельщиков с соперниками, и уверенности в своих силах перед стартом в таком непростом соревновании, как групповой турнир Лиги Европы.
В общем, ждем реванша и реабилитации. Таковыми в нынешней ситуации выглядит победа «Астаны» с любым счетом. Но лучше всего — с перевесом в шесть мячей…
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