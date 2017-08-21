Поражение со столь крупным счетом практически обнулило шансы сильнейшей команды Казахстана на выход в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. Теоретически подобный гандикап отыграть вероятность есть, но практически, как показывает многолетняя история проведения еврокубковых соревнований, это невозможно. Так что же теперь — махнуть рукой на этих шотландцев, явных фаворитов госпожи Удачи, и готовиться уже к групповому турниру Лиги Европы?.. Нет, конечно. Сначала необходимо дать «кельтам» достойный ответ на своей территории. Хотя бы ради сохранения самоуважения.



«Все проиграно все, кроме чести». По свидетельству незабвенного Николая Старостина, поучаствовавшего в годы ссылки в становлении и казахстанского футбола тоже, автора книги «Футбол сквозь годы», эти слова произнес его старший брат Андрей после того, как все четверо братьев Старостиных собрались, наконец, после обрушившихся на них ужасных репрессий в Москве. «Астаной» проиграно в этом сезоне далеко не все — пока один только, пусть и невероятно важный, поединок в Глазго. Впереди — продолжение борьбы за чемпионство и выступление в группе Лиги Европы. Поэтому данная цитата подходит к нашей истории не слишком безупречно. Но есть другая, похожая: «Потеряно все, кроме чести». Эти слова написал французский король Франциск I в письме своей матери после разгромного поражения его армии в битве при Павии. И, представляется, ситуацию, сложившуюся для нас в шотландско-казахстанском противостоянии на стадии плей-офф квалификации Лиги Чемпионов УЕФА, эта фраза описывает куда объективнее. На самом деле, в главном континентальном футбольном клубном турнире в этом сезоне нашим чемпионом потеряно уже по факту практически все. Кроме собственной чести. И вот конкретно во имя и славу ее и нужно теперь футболистам «Астаны» выложиться дома против «Селтика» без остатка.



Не стоит только при этом думать, что «кельты» проделали столь дальний путь в нашу столицу для того лишь только, чтобы играть здесь спустя рукава. Такой наставник, как Брендан Роджерс, подобного отношения к делу среди своих подопечных просто не допустит. Даже если где-то глубоко на подсознательном уровне кто-то из игроков «Селтика» и позволит себе самоуспокоенность, что выразится в его действиях на поле «Астана Арены» с неполной самоотдачей, то североирландский коуч быстро вернет такого «пассажира» к реальной действительности. Потому и рассчитывать на то, что «кельтов» получится победить у себя, что называется, малой кровью, футболистам нашего чемпиона, откровенно говоря, не приходится.



«Астане» нужно просто выходить и играть. Демонстрировать то, что она умеет, и на что способна. В конце концов, терять в этом противостоянии казахстанскому чемпиону теперь уже действительно нечего. А приобрести можно много чего полезного — и уважение собственных болельщиков с соперниками, и уверенности в своих силах перед стартом в таком непростом соревновании, как групповой турнир Лиги Европы. Все-таки кажется, что та катастрофа в Глазго случилась очень вовремя, чтобы указать сильнейшей дружине нашей страны на то, как нельзя играть в поединках с серьезными европейскими оппонентами вроде «Селтика». А впереди у казахстанской команды в этом сезоне будет еще как минимум три таких…



В общем, ждем реванша и реабилитации. Таковыми в нынешней ситуации выглядит победа «Астаны» с любым счетом. Но лучше всего — с перевесом в шесть мячей…