«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следили за игрой форварда ЦСКА Оланаре с «Янг Бойз»

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Первая встреча раунда плей-офф между «Янг Бойз» и ЦСКА прошла 15 августа в Берне, армейцы победили — 1:0. Оланаре вышел на поле на замену на 54-й минуте, а на 90-й был заменен обратно, не отметившись результативными действиями. Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча подверг действия нигерийца критике.

Также сообщается, что еще одним объектом внимания скаутов английских клубов был защитник «Янг Бойз» Касим Нуху, который в матче забил гол в свои ворота.