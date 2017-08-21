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21 августа 2017, 20:09 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следили за игрой форварда ЦСКА Оланаре с «Янг Бойз»

Скауты английских клубов «Тоттенхэм» и «Ньюкасл Юнайтед» просматривали форварда московского ЦСКА Аарона Оланаре на матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз», сообщает allnigeriasoccer.com.

Скауты английских клубов Тоттенхэм и Ньюкасл Юнайтед просматривали форварда московского ЦСКА Аарона Оланаре на матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов со швейцарским Янг Бойз сообщает allnigeriasoccer.com. Увеличить
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Первая встреча раунда плей-офф между «Янг Бойз» и ЦСКА прошла 15 августа в Берне, армейцы победили — 1:0. Оланаре вышел на поле на замену на 54-й минуте, а на 90-й был заменен обратно, не отметившись результативными действиями. Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча подверг действия нигерийца критике.

Также сообщается, что еще одним объектом внимания скаутов английских клубов был защитник «Янг Бойз» Касим Нуху, который в матче забил гол в свои ворота.

15.08.2017 21:45 Зрители 20003 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15 Stade de Suisse Wankdorf
Янг Бойз 0:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Ади Хюттер Виктор Гончаренко
Голы
24 Касим Нуху 90+1′
Составы
Давид фон Балльмоос 26
Кевин Мбабу 43
Лорис Бенито 80
90+3′ Стив фон Берген (к) 5
Касим Нуху 24
Миралем Сулеймани 7
47′ Леонардо Бертоне 6
56′ Секу Саного 35
Гийом Оаро 99
73′ Йорик Раве 10
Кристиан Фасснахт 16
85′ Роже Ассале 17
Жан-Пьер Нсаме 18
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 88′
17 Александр Головин
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 43′
10 Алан Дзагоев 73′ 33′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 54′
99 Аарон Самуэль Оланаре 90′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
11 Угловые 0
9 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Боковой судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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