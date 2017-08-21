«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следили за игрой форварда ЦСКА Оланаре с «Янг Бойз»
Скауты английских клубов «Тоттенхэм» и «Ньюкасл Юнайтед» просматривали форварда московского ЦСКА Аарона Оланаре на матче раунда
плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз», сообщает allnigeriasoccer.com.
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Первая встреча раунда
Также сообщается, что еще одним объектом внимания скаутов английских клубов был защитник «Янг Бойз» Касим Нуху, который в матче забил гол в свои ворота.
|15.08.2017 21:45
|Зрители 20003
|4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15
|Stade de Suisse Wankdorf
Главные тренеры
|Ади Хюттер
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|11
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
|Боковой судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
|Боковой судья
|Диего Барберо Севилья (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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