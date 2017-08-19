Андрей Лунев дал «Зениту» шанс на Лигу Европы
Российским клубам тяжело дается борьба за попадание в групповой турнир второго по значимости еврокубка.
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В середине недели «Зенит» и «Краснодар» сыграли первые матчи раунда
Так, петербургский клуб на выезде потерпел поражение от нидерландского «Утрехта».
— Жесткий график игры на два фронта — в чемпионате России и еврокубках — а также жаркая погода в Голландии повлияли на соотношение сил, — поделился с «Известиями» чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев. — «Утрехт» был лучше физически и точнее на завершающей стадии атаки. Не могу сказать, что петербуржцы выглядели хуже, но они оказались недостаточно хладнокровны при последнем пасе. Голландцы с этим справлялись лучше, поэтому создали больше моментов. И благодаря отличной игре вратаря Андрея Лунева смогли забить только один мяч. Это сохраняет шансы «Зениту» на конечную победу.
Ответная встреча состоится в
— В Питере «Зенит» играет при других скоростях и темпе, поэтому шансы на проход дальше хорошие, — добавил Сергей Веденеев. — У «Утрехта» уже не будет такого преимущества, поэтому фаворита в этом противостоянии
«Краснодар» же у себя дома сыграл с белградской «Црвеной Звездой» и одержал победу со счетом 3:2. Теперь сербскому клубу достаточно будет одного забитого дома гола при нуле пропущенных, чтобы пройти дальше.
— Не думаю, что два пропущенных мяча делают «Црвену» фаворитом, — заявил «Известиям»
В краснодарском матче один из голов в ворота сербского клуба забил 18-летний полузащитник Иван Игнатьев. И это уже не первый мяч, который молодой воспитанник «быков» вносит в свой актив за нынешнее лето.
— Во многом Игнатьев попал в основу
Ответный матч между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» пройдет в четверг в Белграде.
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