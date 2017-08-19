Андрей Лунев дал «Зениту» шанс на Лигу Европы

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В середине недели «Зенит» и «Краснодар» сыграли первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. До группового турнира второго по значимости континентального клубного соревнования командам остается сделать один шаг. И российским коллективам он пока дается невероятно трудно.

Так, петербургский клуб на выезде потерпел поражение от нидерландского «Утрехта».

— Жесткий график игры на два фронта — в чемпионате России и еврокубках — а также жаркая погода в Голландии повлияли на соотношение сил, — поделился с «Известиями» чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев. — «Утрехт» был лучше физически и точнее на завершающей стадии атаки. Не могу сказать, что петербуржцы выглядели хуже, но они оказались недостаточно хладнокровны при последнем пасе. Голландцы с этим справлялись лучше, поэтому создали больше моментов. И благодаря отличной игре вратаря Андрея Лунева смогли забить только один мяч. Это сохраняет шансы «Зениту» на конечную победу.

Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге в четверг. До этого подопечные Роберто Манчини проведут выездной матч чемпионата России в Перми против «Амкара».

— В Питере «Зенит» играет при других скоростях и темпе, поэтому шансы на проход дальше хорошие, — добавил Сергей Веденеев. — У «Утрехта» уже не будет такого преимущества, поэтому фаворита в этом противостоянии по-прежнему нет. Нужно учитывать, что «Зенит» значительно обновился в межсезонье, и футболисты пока еще только привыкают друг к другу.

«Краснодар» же у себя дома сыграл с белградской «Црвеной Звездой» и одержал победу со счетом 3:2. Теперь сербскому клубу достаточно будет одного забитого дома гола при нуле пропущенных, чтобы пройти дальше.

— Не думаю, что два пропущенных мяча делают «Црвену» фаворитом, — заявил «Известиям» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Да, счет 1:0 даст им итоговую победу в двух матчах, но этот гол еще надо забить. Им придется идти вперед, раскрываться, а у «Краснодара» достаточно мастерства, чтобы воспользоваться пространством. В первом матче обе команды показали яркую игру с обилием голов и моментов. Наверняка будет такой же футбол и в Белграде, а значит, «Краснодар» получит немало возможностей забить и получить приемлемый для себя результат.

В краснодарском матче один из голов в ворота сербского клуба забил 18-летний полузащитник Иван Игнатьев. И это уже не первый мяч, который молодой воспитанник «быков» вносит в свой актив за нынешнее лето.

— Во многом Игнатьев попал в основу из-за травмы Федора Смолова, — отметил Александр Мостовой. — Неизвестно, останется ли он на поле после того, как Федор восстановится. Но радует, что парень воспользовался предоставленным ему шансом. Он — будущее «Краснодара» и наверняка со временем полностью Иван закрепится в составе команды. В любом случае теперь и Смолова продавать в Европу не страшно — его есть кому заменить.

Ответный матч между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» пройдет в четверг в Белграде.