Брендан Роджерс: Ответный матч с «Астаной»? Для нас счет по-прежнему 0:0, мы едем за победой
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал предстоящий матч с «Астаной» в отборочном раунде
плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
— Если говорить о том, как мы сыграли, то лучше и быть не могло! Болельщики были потрясающими. Фанаты из Green Brigade вернулись и создали невероятное ощущение, которое передалось и футболистам. В ответном матче мы также настраиваемся на положительный результат — никаких отличий по сравнению с домашней игрой. За неделю до матча в Астане наш технический аналитик отправился туда — мы тщательно готовимся и уважаем любого соперника. Для нас счет
Ответный матч состоится 22 августа в Астане и начнется в 21:30 по местному времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на эту игру: победа «Астаны» — 2.87, ничья — 3.42, победа «Селтика» — 2.61.
Напомним, матч в Глазго завершился крупной победой шотландской команды — 5:0.
|Брендан Роджерс
|Станимир Стойлов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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