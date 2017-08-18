Брендан Роджерс: Ответный матч с «Астаной»? Для нас счет по-прежнему 0:0, мы едем за победой

— Если говорить о том, как мы сыграли, то лучше и быть не могло! Болельщики были потрясающими. Фанаты из Green Brigade вернулись и создали невероятное ощущение, которое передалось и футболистам. В ответном матче мы также настраиваемся на положительный результат — никаких отличий по сравнению с домашней игрой. За неделю до матча в Астане наш технический аналитик отправился туда — мы тщательно готовимся и уважаем любого соперника. Для нас счет по-прежнему 0:0, и мы хотим добиться хорошего результата, — сказал Роджерс.



Ответный матч состоится 22 августа в Астане и начнется в 21:30 по местному времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на эту игру: победа «Астаны» — 2.87, ничья — 3.42, победа «Селтика» — 2.61.



Напомним, матч в Глазго завершился крупной победой шотландской команды — 5:0.