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18 августа 2017, 22:03 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Брендан Роджерс: Ответный матч с «Астаной»? Для нас счет по-прежнему 0:0, мы едем за победой

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал предстоящий матч с «Астаной» в отборочном раунде плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

— Если говорить о том, как мы сыграли, то лучше и быть не могло! Болельщики были потрясающими. Фанаты из Green Brigade вернулись и создали невероятное ощущение, которое передалось и футболистам. В ответном матче мы также настраиваемся на положительный результат — никаких отличий по сравнению с домашней игрой. За неделю до матча в Астане наш технический аналитик отправился туда — мы тщательно готовимся и уважаем любого соперника. Для нас счет по-прежнему 0:0, и мы хотим добиться хорошего результата, — сказал Роджерс.

Ответный матч состоится 22 августа в Астане и начнется в 21:30 по местному времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на эту игру: победа «Астаны» — 2.87, ничья — 3.42, победа «Селтика» — 2.61.

Напомним, матч в Глазго завершился крупной победой шотландской команды — 5:0.

16.08.2017 21:45 Зрители 54016 4-й отборочный раунд Celtic Park
Селтик 5:0 Астана
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Брендан Роджерс Станимир Стойлов
Голы
32′ Евгений Постников 44
42′ Скотт Синклэйр 11
60′ Скотт Синклэйр 11
79′ Джеймс Форрест 49
88′ Игорь Шитов 14
Составы
Крейг Гордон 1
Йозо Шимунович 5
Микаэль Лустиг 23
49′ Киран Тирни 63
Нир Битон 6
40′ Скотт I Браун (к) 8
Оливье Нтчам 21
Ли Гриффитс 9
Скотт Синклэйр 11
63′ Томми Рогич 18
Каллум Макгрегор 42
82′ Джеймс Форрест 49
Стюарт Армстронг 14
35 Александр Мокин
14 Игорь Шитов 69′
44 Евгений Постников 6′
77 Дмитрий Шомко (к)
6 Ласло Кляйнхайслер
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
27 Юрий Логвиненко 66′ 63′
15 Абзал Бейсебеков
7 Серикжан Мужиков 82′
8 Срджан Граховац
14 Марин Томасов 77′
45 Роман Муртазаев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 2
4 Угловые 6
9 Фолы 21
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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