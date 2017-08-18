Встреча состоялась 17 августа в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Эвертону» вменяется в вину бросание болельщиками предметов, «Хайдуку» предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в числе которых бросание предметов зрителями, неподобающее поведение болельщиков, появление фанатов на поле.

Дата рассмотрения дела не указывается. Ответная игра пройдет в Сплите 24 августа.