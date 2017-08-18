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18 августа 2017, 19:34 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА открыл дело по итогам первого матча «Эвертон» — «Хайдук» в квалификации ЛЕ

МОСКВА, 18 авг — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное разбирательство по итогам первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между английским «Эвертоном» и хорватским «Хайдуком», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча состоялась 17 августа в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Эвертону» вменяется в вину бросание болельщиками предметов, «Хайдуку» предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в числе которых бросание предметов зрителями, неподобающее поведение болельщиков, появление фанатов на поле.

Дата рассмотрения дела не указывается. Ответная игра пройдет в Сплите 24 августа.

17.08.2017 22:05 4-й отборочный раунд Goodison Park
Эвертон 2:0 Хайдук С
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роналд Куман Хоан Каррильо
Голы
30′ Майкл Кин 4
44′ Идрисса Гуйе 17
Составы
Джордан Пикфорд 1
Лейтон Бэйнс 3
Майкл Кин 4
Эшли Уильямс 5
Кюко Мартина 15
Идрисса Гуйе 17
Уэйн Руни 10
Адемола Лукман 31
19′ 45′ Морган Шнейдерлен 2
Том Дэйвис 26
62′ Дави Классен 20
Доминик Калверт-Льюин 29
76′ Кевин Миральяс 11
90+1′ Мухамед Бешич 21
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Иван Кружляк (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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