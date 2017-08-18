УЕФА открыл дело по итогам первого матча «Эвертон» — «Хайдук» в квалификации ЛЕ
МОСКВА, 18 авг —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное разбирательство по итогам первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между английским «Эвертоном» и хорватским «Хайдуком», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встреча состоялась 17 августа в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Эвертону» вменяется в вину бросание болельщиками предметов, «Хайдуку» предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в числе которых бросание предметов зрителями, неподобающее поведение болельщиков, появление фанатов на поле.
Дата рассмотрения дела не указывается. Ответная игра пройдет в Сплите 24 августа.
Главные тренеры
|Роналд Куман
|Хоан Каррильо
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Иван Кружляк (Словакия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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