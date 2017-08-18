УЕФА оштрафовал «Абердин» и «Аполлон» на 37,5 тысячи евро суммарно

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«Абердин» оштрафован на 10 тысяч евро за отсутствие стюардов команды на выезде, а также за беспорядки, устроенные болельщиками на трибунах.

«Аполлон» оштрафован на 27,5 тысячи евро за бросание болельщиками посторонних предметов на поле, использование пиротехники фанатами, а также неподобающее поведение команды.