УЕФА оштрафовал «Абердин» и «Аполлон» на 37,5 тысячи евро суммарно
УЕФА на официальном сайте сообщил о наказании «Абердина» и «Аполлона» по итогам их матча в 3-м отборочном раунде Лиги Европы, в котором на Кипре победили хозяева со счетом 2:0.
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«Абердин» оштрафован на 10 тысяч евро за отсутствие стюардов команды на выезде, а также за беспорядки, устроенные болельщиками на трибунах.
«Аполлон» оштрафован на 27,5 тысячи евро за бросание болельщиками посторонних предметов на поле, использование пиротехники фанатами, а также неподобающее поведение команды.
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