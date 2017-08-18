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18 августа 2017, 14:52 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА оштрафовал «Абердин» и «Аполлон» на 37,5 тысячи евро суммарно

УЕФА на официальном сайте сообщил о наказании «Абердина» и «Аполлона» по итогам их матча в 3-м отборочном раунде Лиги Европы, в котором на Кипре победили хозяева со счетом 2:0.

<span class=error>УЕФА</span> на официальном сайте сообщил о наказании <span class=error>Абердина</span> и Аполлона по итогам их матча в 3-м отборочном раунде Лиги Европы в котором на Кипре победили хозяева со счетом 2:0. Увеличить
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«Абердин» оштрафован на 10 тысяч евро за отсутствие стюардов команды на выезде, а также за беспорядки, устроенные болельщиками на трибунах.

«Аполлон» оштрафован на 27,5 тысячи евро за бросание болельщиками посторонних предметов на поле, использование пиротехники фанатами, а также неподобающее поведение команды.

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