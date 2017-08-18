Россия увеличила отрыв от Португалии! Итоги евронедели

В чем интрига сезона?

По итогам прошлого сезона Россия опередила Португалию и закончила еврокубковый год на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Это позволит нам в сезоне-2018/19 делегировать три команды в Лигу чемпионов и столько же в Лигу Европы. Чтобы так было и в сезоне-2019/20, в этом еврокубковом розыгрыше России нужно не дать Португалии опередить себя. Если этого сделать не получится, то в Лигу чемпионов мы сможем заявить опять лишь две команды и три в Лигу Европы.

Как считаются коэффициенты?

За выигранный матч в отборочном раунде каждая команда получает одно очко, за ничью — 0,5. В основном раунде ставки выше — победа оценивается двумя очками, а ничья одним. Например, в матче с «Янг Бойз» ЦСКА заработал одно очко. Чтобы получить вклад команды в таблицу коэффициентов, нужно разделить количество заработанных очков на количество участвующих от России в еврокубках команд — в нашем случае их пять. Таким образом, красно-синие принесли в таблицу коэффициентов России на этой неделе 0.200 баллов.

Очки даются не только за победы и ничьи, но и в виде бонусов. Например, попадание в групповой этап Лиги чемпионов стоит четыре очка. «Спартак» их уже получил, чем принес в копилку нашей страны 0.800 баллов. Больше пока не принес никто. Хочется верить, что ЦСКА таким бонусом тоже разживется.

Как Россия и Португалия сыграли на этой неделе?

Сразу две из трех российских команд на этой неделе выиграли — ЦСКА одолел «Янг Бойз» в Лиге чемпионов (1:0), «Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы (3:2). К сожалению, «Зенит» уступил «Утрехту» (0:1). Общими усилиями для таблицы коэффициентов эти три команды на неделе заработали 0.400 баллов (два очка, заработанные ЦСКА и «Краснодаром», делим на пять команд).

Португалия выступила хуже. Их трех команд выиграла лишь одна — «Брага» в Лиге Европы обыграла исландский «Хабнарфьордюр» (2:1). Две команды сыграли вничью — «Спортинг» в Лиге чемпионов со «Стяуа» (0:0) и «Маритиму» в Лиге Европы с киевским «Динамо» (0:0). Как и российские, португальские команды на этой неделе заработали два очка. Но у страны с Пиренейского полуострова в этом еврокубковом сезоне участвуют шесть команд. Поэтому вклад в таблицу коэффициентов португальцы сделали более скромный — 0,333 балла.

Какие у нас перспективы?

Сейчас мы опережаем Португалию на три с лишним балла. Очень важно, чтобы все российские команды прошли в осенний этап еврокубков. Тогда можно надеяться на сохранение превосходства над конкурентом по итогам сезона. Важно не только не дать опередить себя Португалии, но и желательно сделать задел — в следующем году у нас стартует в еврокубках шесть команд, тогда как у соперника только пять. Добывать баллы в таблицу коэффициентов будет сложнее. Если учесть, что «Порту» и «Бенфика» сильно выступают в Лиге чемпионов, то в следующем сезоне в споре с Португалией мы будем аутсайдерами — очки этих команд будут иметь более высокую цену.

Очень хорошо, что ЦСКА победил «Янг Бойз». Победа позволяет рассчитывать на выход «армейцев» в групповой этап. Если это случится, красно-синие получат четыре бонусных очка. Это 0.800 баллов для таблицы коэффициентов. Чтобы набрать столько в играх, нужно одержать четыре победы в отборочном раунде или две — в основном! Если у Португалии в групповой этап пробьется «Спортинг», то тоже заработает четыре бонусных очка, но в таблицу коэффициентов сделает меньший вклад — 0.666 баллов. Шесть команд в еврокубках бывают не только плюсом, но и тяжелым грузом. Нам это предстоит познать на себе уже скоро.

Можем ли мы опередить Францию?