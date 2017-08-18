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18 августа 2017, 14:08 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА оштрафовал «Легию» за баннер о Варшавском восстании

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о решении наказать «Легию» штрафом за незаконный баннер на матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Астаной» (1:0).

<span class=error>УЕФА</span> на своем официальном сайте сообщил о решении наказать <span class=error>Легию</span> штрафом за незаконный <span class=error>баннер</span> на матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с <span class=error>Астаной</span> (1:0). Увеличить
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Встреча состоялась 2 августа. Перед началом игры болельщики «Легии» развернули огромный баннер с изображением немецкого солдата, приставившего к голове польского мальчика пистолет. Надпись на баннере гласила: «1944. Во время Варшавского восстания немцы убили 160 тысяч человек. Тысячи из них были детьми».

УЕФА оштрафовал «Легию» на 35 тысяч евро за незаконный баннер болельщиков, а также за блокировку выходов со стадиона.

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