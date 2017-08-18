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18 августа 2017, 10:58 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Скотт Синклер собирается добить «Астану» в Казахстане

Как рассказал Evening Times автор двух мячей в ворота «Астаны» в матче в Глазго Скотт Синклер, на следующей неделе «Селтик» собирается добить чемпиона Казахстана в нашей столице, сообщает Sports.kz.

Как рассказал Evening Times автор двух мячей в ворота <span class=error>Астаны</span> в матче в Глазго <span class=error>Скотт</span> <span class=error>Синклер</span> на следующей неделе <span class=error>Селтик</span> собирается добить чемпиона Казахстана в нашей столице сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я уверен, что наставник придумает что-то для ответного матча. Лично я думаю, что мы должны отправиться туда и сыграть в нашу обычную игру, убежден, что мы опять будем хороши.

Кто-то сказал мне после первого матча, что он был легким, — но это не было просто. Мы добились такого результата, и теперь у нас есть еще одна игра. Замечательно, что мы подарили болельщикам пять мячей, и мы теперь уверенные в себе собираемся на выезд, — поделился футболист.

Ответный матч «Астана» — «Селтик» состоится 22 августа в 21:30. Букмекерская контора 1XBET считает шансы команд на победу примерно равными: победа «Астаны» — 2.87, ничья — 3.42, победа «Селтика» — 2.61.

16.08.2017 21:45 Зрители 54016 4-й отборочный раунд Celtic Park
Селтик 5:0 Астана
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Брендан Роджерс Станимир Стойлов
Голы
32′ Евгений Постников 44
42′ Скотт Синклэйр 11
60′ Скотт Синклэйр 11
79′ Джеймс Форрест 49
88′ Игорь Шитов 14
Составы
Крейг Гордон 1
Йозо Шимунович 5
Микаэль Лустиг 23
49′ Киран Тирни 63
Нир Битон 6
40′ Скотт I Браун (к) 8
Оливье Нтчам 21
Ли Гриффитс 9
Скотт Синклэйр 11
63′ Томми Рогич 18
Каллум Макгрегор 42
82′ Джеймс Форрест 49
Стюарт Армстронг 14
35 Александр Мокин
14 Игорь Шитов 69′
44 Евгений Постников 6′
77 Дмитрий Шомко (к)
6 Ласло Кляйнхайслер
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
27 Юрий Логвиненко 66′ 63′
15 Абзал Бейсебеков
7 Серикжан Мужиков 82′
8 Срджан Граховац
14 Марин Томасов 77′
45 Роман Муртазаев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 2
4 Угловые 6
9 Фолы 21
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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