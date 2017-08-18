Скотт Синклер собирается добить «Астану» в Казахстане

— Я уверен, что наставник придумает что-то для ответного матча. Лично я думаю, что мы должны отправиться туда и сыграть в нашу обычную игру, убежден, что мы опять будем хороши.



Кто-то сказал мне после первого матча, что он был легким, — но это не было просто. Мы добились такого результата, и теперь у нас есть еще одна игра. Замечательно, что мы подарили болельщикам пять мячей, и мы теперь уверенные в себе собираемся на выезд, — поделился футболист.



Ответный матч «Астана» — «Селтик» состоится 22 августа в 21:30. Букмекерская контора 1XBET считает шансы команд на победу примерно равными: победа «Астаны» — 2.87, ничья — 3.42, победа «Селтика» — 2.61.