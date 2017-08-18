«В очередной раз упустили нити игры и отдали инициативу сопернику. Это самое большое разочарование. Команда, обладающая таким опытом выступлений в еврокубках, на международной арене, не имеет права так действовать после своего гола. Сумела ли чем-то удивить “Александрия”? Однозначно нет. Мы готовились именно к такой игре соперника. Поэтому никаких сюрпризов не было. Больше разочаровала наша игра.



Пока всё в наших руках, ногах и головах. Поэтому сделаем разбор игры и будем готовиться. Отступать некуда», — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.