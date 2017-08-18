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18 августа 2017, 10:36 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ермакович: БАТЭ отступать некуда — всё в наших руках, ногах и головах

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Главный тренер <span class=error>БАТЭ</span> Александр <span class=error>Ермакович</span> прокомментировал ничью с Александрией (1:1) в первом матче раунда <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы. Увеличить
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«В очередной раз упустили нити игры и отдали инициативу сопернику. Это самое большое разочарование. Команда, обладающая таким опытом выступлений в еврокубках, на международной арене, не имеет права так действовать после своего гола. Сумела ли чем-то удивить “Александрия”? Однозначно нет. Мы готовились именно к такой игре соперника. Поэтому никаких сюрпризов не было. Больше разочаровала наша игра.

Пока всё в наших руках, ногах и головах. Поэтому сделаем разбор игры и будем готовиться. Отступать некуда», — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.

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Новости Еврокубков

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Александрией» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Александрией» в первом матче плей-офф Лиги Европы

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ на своем поле сыграли вничью с украинской «Александрией» 1:1 в первом матче за выход в групповой этап Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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