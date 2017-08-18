Ермакович: БАТЭ отступать некуда — всё в наших руках, ногах и головах
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче раунда
плей-офф Лиги Европы.
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«В очередной раз упустили нити игры и отдали инициативу сопернику. Это самое большое разочарование. Команда, обладающая таким опытом выступлений в еврокубках, на международной арене, не имеет права так действовать после своего гола. Сумела ли
Пока всё в наших руках, ногах и головах. Поэтому сделаем разбор игры и будем готовиться. Отступать некуда», — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.
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