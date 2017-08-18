Киевское «Динамо» и «Маритиму» сыграли вничью в раунде плей-офф Лиги Европы
ТАСС, 18 августа. Украинский футбольный клуб «Динамо» из Киева на выезде сыграл вничью с португальским «Маритиму» со счетом 0:0 в первом матче раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Видимо, что-то случилось...
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Киевляне завершали встречу вдесятером, на 89-й минуте Евгений Хачериди получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В другом матче английский «Эвертон» дома обыграл хорватский «Хайдук» — 2:0. На исходе первого тайма при счете 1:0 в пользу английского клуба судья матча остановил встречу
Еще в одной встрече дня сербский «Партизан» и «Видеотон» (Венгрия) сыграли вничью — 0:0.
Ответные матчи состоятся 24 августа. Победитель двухматчевой серии сыграет в групповом турнире второго по значимости еврокубка.
|Даниэл Рамуш
|Александр Хацкевич
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Угловые
|6
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
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- Нереализованный пенальти
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