Киевское «Динамо» и «Маритиму» сыграли вничью в раунде плей-офф Лиги Европы

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Киевляне завершали встречу вдесятером, на 89-й минуте Евгений Хачериди получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В другом матче английский «Эвертон» дома обыграл хорватский «Хайдук» — 2:0. На исходе первого тайма при счете 1:0 в пользу английского клуба судья матча остановил встречу из-за беспорядков, устроенных болельщиками «Хайдука». Фанаты гостевой команды пытались прорваться через поле на центральную трибуну. Игра возобновилась спустя пять минут — после того, как стюардам удалось утихомирить хорватских болельщиков, вскоре после инцидента фанаты «Хайдука» вновь попытались устроить беспорядки, но после вмешательства стюардов ситуация успокоилась.

Еще в одной встрече дня сербский «Партизан» и «Видеотон» (Венгрия) сыграли вничью — 0:0.

Ответные матчи состоятся 24 августа. Победитель двухматчевой серии сыграет в групповом турнире второго по значимости еврокубка.