«Краснодар» сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
ТАСС, 18 августа. Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) благодаря победе «Краснодара» над сербской «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча состоялась в четверг в Краснодаре.
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Французский «Марсель» на этой же стадии на выезде сыграл вничью со словенским клубом «Домжале» (1:1). Теперь суммарный коэффициент России — 42,982 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции — 46,915. В нынешнем сезоне коэффициент России — 2,200, Франции — 2,000.
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, чей суммарный коэффициент составляет 39,748), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.
Лидирует в таблице Испания (89,355), далее следуют Германия (63,427), Англия (62,391) и Италия (60,916).
В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В текущем сезоне в еврокубках примут участие или уже участвуют пять российских клубов: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» уже начали выступления в квалификации европейских турниров, «Спартак» и «Локомотив» в сентябре стартуют с групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.
На следующей неделе ЦСКА в ответном матче раунда
Как вычисляются коэффициенты
За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.
Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.
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