Классон: Незасчитанный гол «Краснодара» в ворота «Црвены Звезды» сложно было не увидеть

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В четверг «Краснодар» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:2. На 58-й минуте встречи полузащитник Михайло Ристич пробил из-за штрафной площади в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и вылетел обратно в поле. Арбитры встречи посчитали, что гола не было.

«Там был очевидный гол, сложно было его не увидеть. Но я не знаю, насколько финальный результат отличался бы, если бы гол засчитали», — сказал шведский полузащитник.

«Эту встречу мы сыграли гораздо лучше, чем предыдущие, несмотря на то, что “Црвена Звезда” была сильнее наших прошлых соперников. При том хорошо, что мы одержали победу, хоть и минимальную. В Белграде нам будет очень сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы победить», — отметил футболист.

Ответный матч команд пройдет 24 августа в Сербии.