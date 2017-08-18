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18 августа 2017, 0:47 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Классон: Незасчитанный гол «Краснодара» в ворота «Црвены Звезды» сложно было не увидеть

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Незасчитанный арбитрами матча Лиги Европы гол, забытый «Краснодаром» в ворота «Црвены Звезды», сложно было не заметить. Такое мнение журналистам высказал футболист краснодарского клуба Виктор Классон.

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В четверг «Краснодар» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:2. На 58-й минуте встречи полузащитник Михайло Ристич пробил из-за штрафной площади в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и вылетел обратно в поле. Арбитры встречи посчитали, что гола не было.

«Там был очевидный гол, сложно было его не увидеть. Но я не знаю, насколько финальный результат отличался бы, если бы гол засчитали», — сказал шведский полузащитник.

«Эту встречу мы сыграли гораздо лучше, чем предыдущие, несмотря на то, что “Црвена Звезда” была сильнее наших прошлых соперников. При том хорошо, что мы одержали победу, хоть и минимальную. В Белграде нам будет очень сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы победить», — отметил футболист.

Ответный матч команд пройдет 24 августа в Сербии.

17.08.2017 20:00 Зрители 24548 4-й отборочный раунд Арена Краснодар
Краснодар 3:2 Црвена Звезда
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Владан Милоевич
Голы
20′ Иван Игнатьев (М. Ристич) 85
46′ Виктор Классон (К. Рамирес, А. Гранквист) 16
66′ Сергей Петров (П. Мамаев) 98
  Славолюб Срнич (Н. Радоньич) 57′
45 Александр Пешич (С. Срнич) 71′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
29′ Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Вандерсон Масиэл 7
Юрий Газинский 8
88′ Михайло Ристич 27
78′ Виктор Классон 16
90+2′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
70′ Павел Мамаев 17
Илья Жигулев 15
66′ Иван Игнатьев 85
77′ Федор Смолов 10
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович
90 Вуядин Савич 77′
8 Гелор Канга
55 Славолюб Срнич
14 Ричмонд Боаки
4 Дамьен Ле Таллек 55′
20 Митчелл Дональд
33 Душан Анджелкович (к) 78′
77 Марко Гобелич
15 Срджан Бабич 70′
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 66′
16 Неманья Милич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
24 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
5 Угловые 6
19 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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