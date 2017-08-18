Матч «Эвертон» — «Хайдук» был приостановлен из-за беспорядков в гостевом секторе
ТАСС, 17 августа. Первый матч раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между английским «Эвертоном» и хорватским «Хайдуком» был ненадолго прерван из-за беспорядков на гостевой трибуне. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.
На исходе первого тайма при счете 1:0 в пользу английского клуба судья матча остановил встречу
Английский клуб добился победы со счетом 2:0. Мячи забили Майкл Кин (30-я минута) и Идрисса Гейе (45).
Главные тренеры
|Роналд Куман
|Хоан Каррильо
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|9
|10
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Иван Кружляк (Словакия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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