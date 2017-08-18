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18 августа 2017, 0:14 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Матч «Эвертон» — «Хайдук» был приостановлен из-за беспорядков в гостевом секторе

ТАСС, 17 августа. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между английским «Эвертоном» и хорватским «Хайдуком» был ненадолго прерван из-за беспорядков на гостевой трибуне. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

На исходе первого тайма при счете 1:0 в пользу английского клуба судья матча остановил встречу из-за беспорядков, устроенных болельщиками «Хайдука». Фанаты гостевой команды пытались прорваться через поле на центральную трибуну. Игра возобновилась спустя пять минут — после того, как стюардам удалось утихомирить хорватских болельщиков. Вскоре после инцидента фанаты «Хайдука» вновь попытались устроить беспорядки, но после вмешательства стюардов ситуация успокоилась.

Английский клуб добился победы со счетом 2:0. Мячи забили Майкл Кин (30-я минута) и Идрисса Гейе (45).

17.08.2017 22:05 4-й отборочный раунд Goodison Park
Эвертон 2:0 Хайдук С
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роналд Куман Хоан Каррильо
Голы
30′ Майкл Кин 4
44′ Идрисса Гуйе 17
Составы
Джордан Пикфорд 1
Лейтон Бэйнс 3
Майкл Кин 4
Эшли Уильямс 5
Кюко Мартина 15
Идрисса Гуйе 17
Уэйн Руни 10
Адемола Лукман 31
19′ 45′ Морган Шнейдерлен 2
Том Дэйвис 26
62′ Дави Классен 20
Доминик Калверт-Льюин 29
76′ Кевин Миральяс 11
90+1′ Мухамед Бешич 21
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 6
6 Угловые 2
15 Фолы 9
10 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Иван Кружляк (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Классон: Незасчитанный гол «Краснодара» в ворота «Црвены Звезды» сложно было не увидеть

Классон: Незасчитанный гол «Краснодара» в ворота «Црвены Звезды» сложно было не увидеть

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Незасчитанный арбитрами матча Лиги Европы гол, забытый «Краснодаром» в ворота «Црвены Звезды», сложно было не заметить. Такое мнение журналистам высказал футболист краснодарского клуба Виктор Классон.
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