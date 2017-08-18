На исходе первого тайма при счете 1:0 в пользу английского клуба судья матча остановил встречу из-за беспорядков, устроенных болельщиками «Хайдука». Фанаты гостевой команды пытались прорваться через поле на центральную трибуну. Игра возобновилась спустя пять минут — после того, как стюардам удалось утихомирить хорватских болельщиков. Вскоре после инцидента фанаты «Хайдука» вновь попытались устроить беспорядки, но после вмешательства стюардов ситуация успокоилась.

Английский клуб добился победы со счетом 2:0. Мячи забили Майкл Кин (30-я минута) и Идрисса Гейе (45).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Incredible video of Hajduk Split fans throwing chairs at the Everton fans from the away section ?? <br><br>Via. <a href="https://twitter.com/BCAFCBH">@BCAFCBH</a><a href="https://t.co/4KhzAdejVk">pic.twitter.com/4KhzAdejVk</a></p>— 101 Great Goals (@101greatgoals) <a href="https://twitter.com/101greatgoals/status/898274064732696578">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>