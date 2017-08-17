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17 августа 2017, 23:58 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Милан» разгромил «Шкендию» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 17 августа. Итальянский футбольный клуб «Милан» обыграл македонскую «Шкендию» со счетом 6:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Встреча завершилась со счетом 6:0. Увеличить
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Мячи забили Андре Силва (13-я и 27-я минуты), Риккардо Монтоливо (25, 85), Фабио Борини (67) и Лука Антонелли (68).

Ответная встреча состоится 24 августа в Македонии. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.

Результаты других игр:

«Вардар» (Македония) — «Фенербахче» (Турция) — 2:0.

«Аякс» (Нидерланды) — «Русенборг» (Норвегия) — 0:1.

«Осиек» (Хорватия) — «Аустрия» (Австрия) — 1:2.

«Альтах» (Австрия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 0:1.

БАТЭ (Белоруссия) — «Александрия» (Украина) — 1:1.

«Брюгге» (Бельгия) — АЕК (Греция) — 0:0.

«Динамо» (Хорватия) — «Скендербеу» (Албания) — 1:1.

«Лудогорец» (Болгария) — «Судува» (Литва) — 2:0.

«Панатинаикос» (Греция) — «Атлетик» (Испания) — 2:3.

«Аполлон» (Кипр) — «Митьюлланд» (Дания) — 3:2.

«Домжале» (Словения) — «Марсель» (Франция) — 1:1.

«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Брага» (Португалия) — 1:2.

«Легия» (Польша) — «Шериф» (Молдавия) — 1:1.

«Вииторул» (Румыния) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:3.

«Виктория» (Чехия) — АЕК (Кипр) — 3:1.

ПАОК (Греция) — «Эстерсунд» (Швеция) — 3:1.

17.08.2017 21:45 4-й отборочный раунд Giuseppe Meazza
Милан 6:0 Шкендия
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Катип Османи
Голы
13′ Андре Силва 9
25′ Риккардо Монтоливо 18
28′ Андре Силва 9
67′ Фабио Борини 11
69′ Лука Антонелли 31
85′ Риккардо Монтоливо 18
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Кристиан Сапата 17
Леонардо Бонуччи 19
Лука Антонелли 31
Риккардо Монтоливо 18
Франк Кессье 79
Андре Силва 9
Фабио Борини 11
69′ Андреа Конти 12
Иньяцио Абате 20
60′ Хакан Чалханоглу 10
84′ Джакомо Бонавентура 5
75′ Хесус Хоакин Сусо 8
Патрик Кутроне 63
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 4
12 Удары в створ 1
13 Угловые 4
13 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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