«Милан» разгромил «Шкендию» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы
ТАСС, 17 августа. Итальянский футбольный клуб «Милан» обыграл македонскую «Шкендию» со счетом 6:0 в первом матче раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
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Мячи забили Андре Силва (13-я и 27-я минуты), Риккардо Монтоливо (25, 85), Фабио Борини (67) и Лука Антонелли (68).
Ответная встреча состоится 24 августа в Македонии. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.
Результаты других игр:
«Вардар» (Македония) — «Фенербахче» (Турция) — 2:0.
«Аякс» (Нидерланды) — «Русенборг» (Норвегия) — 0:1.
«Осиек» (Хорватия) — «Аустрия» (Австрия) — 1:2.
«Альтах» (Австрия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 0:1.
БАТЭ (Белоруссия) — «Александрия» (Украина) — 1:1.
«Брюгге» (Бельгия) — АЕК (Греция) — 0:0.
«Динамо» (Хорватия) — «Скендербеу» (Албания) — 1:1.
«Лудогорец» (Болгария) — «Судува» (Литва) — 2:0.
«Панатинаикос» (Греция) — «Атлетик» (Испания) — 2:3.
«Аполлон» (Кипр) — «Митьюлланд» (Дания) — 3:2.
«Домжале» (Словения) — «Марсель» (Франция) — 1:1.
«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Брага» (Португалия) — 1:2.
«Легия» (Польша) — «Шериф» (Молдавия) — 1:1.
«Вииторул» (Румыния) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:3.
«Виктория» (Чехия) — АЕК (Кипр) — 3:1.
ПАОК (Греция) — «Эстерсунд» (Швеция) — 3:1.
|Винченцо Монтелла
|Катип Османи
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|29
|Удары (всего)
|4
|12
|Удары в створ
|1
|13
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Харальд Лехнер (Австрия)
- Вышел из игры
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