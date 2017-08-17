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17 августа 2017, 23:26 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Шалимов: «Краснодар» надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубках

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» надеется, что когда-нибудь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) введет видеоповторы в своих турнирах. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российского клуба Игорь Шалимов.

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В четверг «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы на своем поле обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:2. На 58-й минуте встречи полузащитник краснодарцев Михайло Ристич пробил из-за штрафной площади в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и вылетел обратно в поле, но гол не был засчитан.

«Гол был, мы это видели со скамейки, а потом пересмотрели — там полметра за линией ворот. Про введение видеоповторов наш клуб говорит давно, и мы надеемся, что когда-нибудь это введут. Гол был чистый, но это квалификация арбитров — нам есть над чем работать, как и им», — сказал Шалимов.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций в России система была применена впервые в официальных матчах сборных.

Результат неплохой

По мнению главного тренера, счет матча в Краснодаре является неплохим для его команды. «Это не игра чемпионата, здесь противостояние состоит из двух матчей. Мы сегодня ставили задачу не пропустить, но пропустили два гола, и хорошо, что забили три. Считаю, что результат неплохой, хотя мог быть лучше», — отметил он.

«Црвена Звезда» хороша на контратаках и стандартах, она доставляла проблемы, но мы более-менее справились. Сейчас начинаем готовиться к чемпионату России, к матчу с «Ростовом», — добавил тренер.

Ответный матч команд пройдет 24 августа в Сербии.

17.08.2017 20:00 Зрители 24548 4-й отборочный раунд Арена Краснодар
Краснодар 3:2 Црвена Звезда
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Владан Милоевич
Голы
20′ Иван Игнатьев (М. Ристич) 85
46′ Виктор Классон (К. Рамирес, А. Гранквист) 16
66′ Сергей Петров (П. Мамаев) 98
  Славолюб Срнич (Н. Радоньич) 57′
45 Александр Пешич (С. Срнич) 71′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
29′ Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Вандерсон Масиэл 7
Юрий Газинский 8
88′ Михайло Ристич 27
78′ Виктор Классон 16
90+2′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
70′ Павел Мамаев 17
Илья Жигулев 15
66′ Иван Игнатьев 85
77′ Федор Смолов 10
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович
90 Вуядин Савич 77′
8 Гелор Канга
55 Славолюб Срнич
14 Ричмонд Боаки
4 Дамьен Ле Таллек 55′
20 Митчелл Дональд
33 Душан Анджелкович (к) 78′
77 Марко Гобелич
15 Срджан Бабич 70′
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 66′
16 Неманья Милич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
24 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
5 Угловые 6
19 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Тренер «Црвены Звезды»: «Краснодар» будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕ

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» является фаворитом ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой», но сербская команда отдаст все силы, чтобы победить. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.
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