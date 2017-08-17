Кража литовская, но ляпы свои. Как «Краснодар» победил «Црвену Звезду»

В первом тайме «Црвена Звезда» периодически огрызалась. В том числе опасно. Но «Краснодар» выглядел куда более мощно, целостно. По-хозяйски нагло. В своем фирменном стиле завладел мячом и нагнетал давление на чужие ворота. Да и чего было бояться? Белградцы, при всем к ним уважении, команда уровня середины/подвала премьер-лиги. Канга прослыл неуправляемым в «Ростове», Доналд с Ле Таллеком отнюдь не феерили в «Мордовии», а Анджелкович играл как раз за «Краснодар» с 2011 по 2014 год, но потом «быки» вышли на новый уровень.
Так что казалось, что счет 1:0 к перерыву — это только начало праздничного для Краснодара вечера. Этому способствовали разные факторы. В частности, долгожданное возвращение в заявку на матч Смолова, который вернулся в строй после неприятной травмы.
А также шикарная атмосфера на стадионе: аншлага не случилось, зато добавлял колорита гостевой сектор, в котором расположились фанаты не только «Црвены Звезды», но и «Спартака» — их близкой дружбе уже много лет. Не случайно ведь именно белградский красно-белый клуб открывал «Открытие Арену». Дошло даже до того, что в концовке матча на красавце-стадионе, построенном Сергеем Галицким, были отчетливо слышны скандирования, славящие действующего чемпиона России — настолько огорчены были местные болельщики итоговым счетом на табло.
Сложно сказать, справедлив ли такой результат. С одной стороны, во втором тайме «Краснодар» по непонятным причинам допускал кошмарные провалы в обороне. Взять, к примеру, первый гол гостей: Срнич, прежде чем пальнуть по воротам Синицына, спокойно прицелился, собрался с мыслями. Никто ему не мешал. Да и голкипер, получивший накануне первый в жизни вызов в сборную, не выручил. Мягко говоря. А второй мяч? Снова Срнич на удивление легко прошел Гранквиста, а Мартынович проиграл борьбу Пешичу, на которого пошла передача…
Добавим сюда отличный момент у Боаки, который с пары метров умудрился пробить в Синицына. Ну разве можно говорить о какой-то несправедливости, когда ты даешь не самому грозному сопернику столько свободы у своих ворот?
Можно. Потому что сразу после того, как «Црвена» отыграла первый мяч, судьи допустили вопиющий ляп. Мяч после удара Ристича попал в перекладину и ударился о газон за линией ворот. Весь стадион это увидел, стал ликовать… А вот литовская бригада арбитров посчитала, что гола не было. Вопросы нужно задавать ассистенту судьи.
3:2 — счет для домашнего матча далеко не идеальный. По сути, в Белграде все нужно будет начинать заново. Тем более что «Краснодар» — точно не та команда, которая умеет играть на удержание минимального преимущества. Про сумасшедший прием, который «быкам» устроят на «Маракане» и вовсе промолчим.
Но позитива во встрече тоже хватало. Во-первых, еще один гол забил юный воспитанник «Краснодара» Игнатьев. Во-вторых, наконец вышел на поле Смолов. В-третьих, классно выглядела вся группа атаки «быков» во главе с Классоном и Вандерсоном. В-четвертых, победа есть победа. И да, в Белграде будут судить не литовцы — это тоже плюс!