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17 августа 2017, 23:14 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Кража литовская, но ляпы свои. Как «Краснодар» победил «Црвену Звезду»

«Быки» одержали домашнюю победу, но не такую уверенную, как могли бы. В ходе второго тайма арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича. Тем не менее «Краснодар» сделал еще шаг к групповому турниру.

Быки одержали домашнюю победу но не такую уверенную как могли бы. Увеличить
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В первом тайме «Црвена Звезда» периодически огрызалась. В том числе опасно. Но «Краснодар» выглядел куда более мощно, целостно. По-хозяйски нагло. В своем фирменном стиле завладел мячом и нагнетал давление на чужие ворота. Да и чего было бояться? Белградцы, при всем к ним уважении, команда уровня середины/подвала премьер-лиги. Канга прослыл неуправляемым в «Ростове», Доналд с Ле Таллеком отнюдь не феерили в «Мордовии», а Анджелкович играл как раз за «Краснодар» с 2011 по 2014 год, но потом «быки» вышли на новый уровень.

Так что казалось, что счет 1:0 к перерыву — это только начало праздничного для Краснодара вечера. Этому способствовали разные факторы. В частности, долгожданное возвращение в заявку на матч Смолова, который вернулся в строй после неприятной травмы.

А также шикарная атмосфера на стадионе: аншлага не случилось, зато добавлял колорита гостевой сектор, в котором расположились фанаты не только «Црвены Звезды», но и «Спартака» — их близкой дружбе уже много лет. Не случайно ведь именно белградский красно-белый клуб открывал «Открытие Арену». Дошло даже до того, что в концовке матча на красавце-стадионе, построенном Сергеем Галицким, были отчетливо слышны скандирования, славящие действующего чемпиона России — настолько огорчены были местные болельщики итоговым счетом на табло.

Сложно сказать, справедлив ли такой результат. С одной стороны, во втором тайме «Краснодар» по непонятным причинам допускал кошмарные провалы в обороне. Взять, к примеру, первый гол гостей: Срнич, прежде чем пальнуть по воротам Синицына, спокойно прицелился, собрался с мыслями. Никто ему не мешал. Да и голкипер, получивший накануне первый в жизни вызов в сборную, не выручил. Мягко говоря. А второй мяч? Снова Срнич на удивление легко прошел Гранквиста, а Мартынович проиграл борьбу Пешичу, на которого пошла передача…

Добавим сюда отличный момент у Боаки, который с пары метров умудрился пробить в Синицына. Ну разве можно говорить о какой-то несправедливости, когда ты даешь не самому грозному сопернику столько свободы у своих ворот?

Можно. Потому что сразу после того, как «Црвена» отыграла первый мяч, судьи допустили вопиющий ляп. Мяч после удара Ристича попал в перекладину и ударился о газон за линией ворот. Весь стадион это увидел, стал ликовать… А вот литовская бригада арбитров посчитала, что гола не было. Вопросы нужно задавать ассистенту судьи.

3:2 — счет для домашнего матча далеко не идеальный. По сути, в Белграде все нужно будет начинать заново. Тем более что «Краснодар» — точно не та команда, которая умеет играть на удержание минимального преимущества. Про сумасшедший прием, который «быкам» устроят на «Маракане» и вовсе промолчим.

Но позитива во встрече тоже хватало. Во-первых, еще один гол забил юный воспитанник «Краснодара» Игнатьев. Во-вторых, наконец вышел на поле Смолов. В-третьих, классно выглядела вся группа атаки «быков» во главе с Классоном и Вандерсоном. В-четвертых, победа есть победа. И да, в Белграде будут судить не литовцы — это тоже плюс!

17.08.2017 20:00 Зрители 24548 4-й отборочный раунд Арена Краснодар
Краснодар 3:2 Црвена Звезда
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Владан Милоевич
Голы
20′ Иван Игнатьев (М. Ристич) 85
46′ Виктор Классон (К. Рамирес, А. Гранквист) 16
66′ Сергей Петров (П. Мамаев) 98
  Славолюб Срнич (Н. Радоньич) 57′
45 Александр Пешич (С. Срнич) 71′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
29′ Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Вандерсон Масиэл 7
Юрий Газинский 8
88′ Михайло Ристич 27
78′ Виктор Классон 16
90+2′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
70′ Павел Мамаев 17
Илья Жигулев 15
66′ Иван Игнатьев 85
77′ Федор Смолов 10
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович
90 Вуядин Савич 77′
8 Гелор Канга
55 Славолюб Срнич
14 Ричмонд Боаки
4 Дамьен Ле Таллек 55′
20 Митчелл Дональд
33 Душан Анджелкович (к) 78′
77 Марко Гобелич
15 Срджан Бабич 70′
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 66′
16 Неманья Милич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
24 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
5 Угловые 6
19 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» является фаворитом ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой», но сербская команда отдаст все силы, чтобы победить. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.
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