Кража литовская, но ляпы свои. Как «Краснодар» победил «Црвену Звезду»

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В первом тайме «Црвена Звезда» периодически огрызалась. В том числе опасно. Но «Краснодар» выглядел куда более мощно, целостно. По-хозяйски нагло. В своем фирменном стиле завладел мячом и нагнетал давление на чужие ворота. Да и чего было бояться? Белградцы, при всем к ним уважении, команда уровня середины/подвала премьер-лиги. Канга прослыл неуправляемым в «Ростове», Доналд с Ле Таллеком отнюдь не феерили в «Мордовии», а Анджелкович играл как раз за «Краснодар» с 2011 по 2014 год, но потом «быки» вышли на новый уровень.

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Так что казалось, что счет 1:0 к перерыву — это только начало праздничного для Краснодара вечера. Этому способствовали разные факторы. В частности, долгожданное возвращение в заявку на матч Смолова, который вернулся в строй после неприятной травмы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. Раунд плей-офф. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0?src=hash">#КраснодарЦрвенаЗвезда</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KRACZV?src=hash">#KRACZV</a> 2:0 46' Виктор Классон <a href="https://t.co/aaoXh6lADE">pic.twitter.com/aaoXh6lADE</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/898245710147178496">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А также шикарная атмосфера на стадионе: аншлага не случилось, зато добавлял колорита гостевой сектор, в котором расположились фанаты не только «Црвены Звезды», но и «Спартака» — их близкой дружбе уже много лет. Не случайно ведь именно белградский красно-белый клуб открывал «Открытие Арену». Дошло даже до того, что в концовке матча на красавце-стадионе, построенном Сергеем Галицким, были отчетливо слышны скандирования, славящие действующего чемпиона России — настолько огорчены были местные болельщики итоговым счетом на табло.

Сложно сказать, справедлив ли такой результат. С одной стороны, во втором тайме «Краснодар» по непонятным причинам допускал кошмарные провалы в обороне. Взять, к примеру, первый гол гостей: Срнич, прежде чем пальнуть по воротам Синицына, спокойно прицелился, собрался с мыслями. Никто ему не мешал. Да и голкипер, получивший накануне первый в жизни вызов в сборную, не выручил. Мягко говоря. А второй мяч? Снова Срнич на удивление легко прошел Гранквиста, а Мартынович проиграл борьбу Пешичу, на которого пошла передача…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/crvenazvezdafk">@crvenazvezdafk</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. Раунд плей-офф. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0?src=hash">#КраснодарЦрвенаЗвезда</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KRACZV?src=hash">#KRACZV</a> 2:1 57' Славолюб Срнич <a href="https://t.co/03QESd7nxs">pic.twitter.com/03QESd7nxs</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/898250009568616448">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Добавим сюда отличный момент у Боаки, который с пары метров умудрился пробить в Синицына. Ну разве можно говорить о какой-то несправедливости, когда ты даешь не самому грозному сопернику столько свободы у своих ворот?

Можно. Потому что сразу после того, как «Црвена» отыграла первый мяч, судьи допустили вопиющий ляп. Мяч после удара Ристича попал в перекладину и ударился о газон за линией ворот. Весь стадион это увидел, стал ликовать… А вот литовская бригада арбитров посчитала, что гола не было. Вопросы нужно задавать ассистенту судьи.

3:2 — счет для домашнего матча далеко не идеальный. По сути, в Белграде все нужно будет начинать заново. Тем более что «Краснодар» — точно не та команда, которая умеет играть на удержание минимального преимущества. Про сумасшедший прием, который «быкам» устроят на «Маракане» и вовсе промолчим.

Но позитива во встрече тоже хватало. Во-первых, еще один гол забил юный воспитанник «Краснодара» Игнатьев. Во-вторых, наконец вышел на поле Смолов. В-третьих, классно выглядела вся группа атаки «быков» во главе с Классоном и Вандерсоном. В-четвертых, победа есть победа. И да, в Белграде будут судить не литовцы — это тоже плюс!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. Раунд плей-офф. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0?src=hash">#КраснодарЦрвенаЗвезда</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KRACZV?src=hash">#KRACZV</a> 3:1 66' Сергей Петров <a href="https://t.co/nLPzmXSJOZ">pic.twitter.com/nLPzmXSJOZ</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/898251187064983552">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/crvenazvezdafk">@crvenazvezdafk</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. Раунд плей-офф. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0?src=hash">#КраснодарЦрвенаЗвезда</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KRACZV?src=hash">#KRACZV</a> 3:2 71' Александар Пешич <a href="https://t.co/ljSPK3J21K">pic.twitter.com/ljSPK3J21K</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/898252148915396608">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>