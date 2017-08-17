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17 августа 2017, 23:16 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тренер «Црвены Звезды»: «Краснодар» будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕ

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» является фаворитом ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой», но сербская команда отдаст все силы, чтобы победить. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.

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В четверг «Црвена Звезда» в первом матче раунда плей- офф турнира на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:3.

«Не могу обвинять своих игроков, просто “Краснодар” — опытная команда, которая не первый год играет в Лиге Европы. В таких матчах за ошибки наказывают, что и было сделано. Сейчас мы надеемся на вторую игру, где нас ждут свои болельщики. “Краснодар” — фаворит, но мы отдадим все силы и посмотрим, что будет через семь дней», — отметил тренер.

«Могу сказать, что это был качественный матч, было забито очень много голов — это хорошо для зрителей, но не для тренеров. Первые 15−20 минут мы не очень хорошо себя чувствовали, игроки боялись и не знали, что делать, хотя мы были в курсе, как играет “Краснодар”. Мы пропустили два гола, после чего должны были рисковать, играли в два нападающих, смогли сократить счет, что изменило наши планы», — сказал Милоевич.

Ответный матч пройдет 24 августа в Сербии. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.

17.08.2017 20:00 Зрители 24548 4-й отборочный раунд Арена Краснодар
Краснодар 3:2 Црвена Звезда
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Владан Милоевич
Голы
20′ Иван Игнатьев (М. Ристич) 85
46′ Виктор Классон (К. Рамирес, А. Гранквист) 16
66′ Сергей Петров (П. Мамаев) 98
  Славолюб Срнич (Н. Радоньич) 57′
45 Александр Пешич (С. Срнич) 71′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
29′ Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Вандерсон Масиэл 7
Юрий Газинский 8
88′ Михайло Ристич 27
78′ Виктор Классон 16
90+2′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
70′ Павел Мамаев 17
Илья Жигулев 15
66′ Иван Игнатьев 85
77′ Федор Смолов 10
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович
90 Вуядин Савич 77′
8 Гелор Канга
55 Славолюб Срнич
14 Ричмонд Боаки
4 Дамьен Ле Таллек 55′
20 Митчелл Дональд
33 Душан Анджелкович (к) 78′
77 Марко Гобелич
15 Срджан Бабич 70′
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 66′
16 Неманья Милич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
24 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
5 Угловые 6
19 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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