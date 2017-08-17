Тренер «Црвены Звезды»: «Краснодар» будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕ

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В четверг «Црвена Звезда» в первом матче раунда плей- офф турнира на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:3.

«Не могу обвинять своих игроков, просто “Краснодар” — опытная команда, которая не первый год играет в Лиге Европы. В таких матчах за ошибки наказывают, что и было сделано. Сейчас мы надеемся на вторую игру, где нас ждут свои болельщики. “Краснодар” — фаворит, но мы отдадим все силы и посмотрим, что будет через семь дней», — отметил тренер.

«Могу сказать, что это был качественный матч, было забито очень много голов — это хорошо для зрителей, но не для тренеров. Первые 15−20 минут мы не очень хорошо себя чувствовали, игроки боялись и не знали, что делать, хотя мы были в курсе, как играет “Краснодар”. Мы пропустили два гола, после чего должны были рисковать, играли в два нападающих, смогли сократить счет, что изменило наши планы», — сказал Милоевич.

Ответный матч пройдет 24 августа в Сербии. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.