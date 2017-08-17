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17 августа 2017, 22:15 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Российский «Краснодар» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» со счетом 3:2 в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре.

Краснодар обыграл Црвену Звезду в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы - Фото Увеличить
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В составе победителей мячи забили Иван Игнатьев (20-я минута), Виктор Классон (46) и Сергей Петров (67). У гостей отличились Славолюб Срнич (57) и Александр Пешич (71). На 66-й минуте Игнатьева на поле заменил лучший бомбардир чемпионата России двух последних лет Федор Смолов, впервые сыгравший в нынешнем сезоне. Форвард не играл в предыдущих матчах из-за травмы.

Ответная встреча состоится 24 августа в Белграде. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.

«Краснодар» в четвертый раз выступает в Лиге Европы, каждый раз кубанская команда улучшала свои результаты. В прошлом сезоне «Краснодар» дошел до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту — испанской «Сельте».

17.08.2017 20:00 Зрители 24548 4-й отборочный раунд Арена Краснодар
Краснодар 3:2 Црвена Звезда
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Владан Милоевич
Голы
20′ Иван Игнатьев (М. Ристич) 85
46′ Виктор Классон (К. Рамирес, А. Гранквист) 16
66′ Сергей Петров (П. Мамаев) 98
  Славолюб Срнич (Н. Радоньич) 57′
45 Александр Пешич (С. Срнич) 71′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
29′ Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Вандерсон Масиэл 7
Юрий Газинский 8
88′ Михайло Ристич 27
78′ Виктор Классон 16
90+2′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
70′ Павел Мамаев 17
Илья Жигулев 15
66′ Иван Игнатьев 85
77′ Федор Смолов 10
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович
90 Вуядин Савич 77′
8 Гелор Канга
55 Славолюб Срнич
14 Ричмонд Боаки
4 Дамьен Ле Таллек 55′
20 Митчелл Дональд
33 Душан Анджелкович (к) 78′
77 Марко Гобелич
15 Срджан Бабич 70′
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 66′
16 Неманья Милич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
24 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
5 Угловые 6
19 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Тренер «Црвены Звезды»: «Краснодар» будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕ

Тренер «Црвены Звезды»: «Краснодар» будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕ

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» является фаворитом ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой», но сербская команда отдаст все силы, чтобы победить. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.
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