«Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Российский «Краснодар» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» со счетом 3:2 в первом матче раунда
плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре.
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В составе победителей мячи забили Иван Игнатьев (20-я минута), Виктор Классон (46) и Сергей Петров (67). У гостей отличились Славолюб Срнич (57) и Александр Пешич (71). На 66-й минуте Игнатьева на поле заменил лучший бомбардир чемпионата России двух последних лет Федор Смолов, впервые сыгравший в нынешнем сезоне. Форвард не играл в предыдущих матчах
Ответная встреча состоится 24 августа в Белграде. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.
«Краснодар» в четвертый раз выступает в Лиге Европы, каждый раз кубанская команда улучшала свои результаты. В прошлом сезоне «Краснодар» дошел до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту — испанской «Сельте».
|17.08.2017 20:00
|Зрители 24548
|4-й отборочный раунд
|Арена Краснодар
|Краснодар
|3:2
|Црвена Звезда
|Первый тайм: 1:0
|Игорь Шалимов
|Владан Милоевич
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|24
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|6
|19
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус (Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас (Литва)
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