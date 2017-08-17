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17 августа 2017, 22:27 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Александрией» в первом матче плей-офф Лиги Европы

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ на своем поле сыграли вничью с украинской «Александрией» 1:1 в первом матче за выход в групповой этап Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с Александрией в первом матче плей-офф Лиги Европы - Фото Увеличить
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Отбыв четырехматчевую дисквалификацию за прегрешения прошлого еврокубкового сезона, в состав БАТЭ вернулся его капитан Виталий Родионов. Опытный форвард сразу начал действовать очень активно и вместе с более молодыми партнерами стал угрожать воротам соперников. Стартовый натиск удался: уже на 8-й минуте быстрая атака борисовчан завершилась точным ударом в нижний угол Мирко Иванича, которому ассистировал Михаил Гордейчук.

Увлекшись атаками, хозяева потеряли бдительность и на 19-й минуте поплатились за это. В одной из редких контратак гости быстро прошли по левому флангу, откуда последовала передача в штрафную площадь, и Евгений Банада поразил ворота Дениса Щербицкого — 1:1. После этого успеха украинские футболисты раскрепостились и могли еще пару-тройку раз отличиться, но мяч в цель не попал.

После перерыва на поле шла равная борьба, а в концовке натиск БАТЭ усилился, но забить победный мяч так и не удалось. Судьба путевки в групповой этап Лиги Европы решится в ответной встрече 24 августа в Александрии.

Результаты других первых встреч раунда плей-офф ЛЕ:

«Утрехт» (Нидерланды) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 1:0,

«Краснодар» (Россия) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — 3:2,

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Скендербеу» (Албания) — 1:1,

«Аполлон» (Лимасол, Кипр) — «Митьюлланд» (Дания) — 3:2.

Остальные сегодняшние игры завершатся позже.

17.08.2017 20:00 4-й отборочный раунд Борисов-Арена
БАТЭ 1:1 Александрия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Ермакович Владимир Шаран
Голы
8′ 45540  
  55150 19′
Составы
Мирко Иванич  
  Евгений Банада
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 1
5 Угловые 4
9 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тамаш Богнар (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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