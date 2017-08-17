Жуниор Кабананга: Мы всегда будем сражаться до конца
Конголезский нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга в своем Instagram поделился мнением о вчерашнем поражении команды от шотландского «Селтика» в Лиге Чемпионов — 0:5, сообщает Sports.kz.
«Я хотел бы поблагодарить всех поклонников “Астаны” за их безусловную поддержку, мы сожалеем о вчерашнем результате, но мы всегда будем сражаться до конца за эту красивую майку. Мне нравится эта команда. Алга Астана», — написал Кабананга.
Ответный матч пройдет 22 августа на «Астана Арене» в 21:30. Букмекерская контора 1XBET считает шансы команд примерно равными: победа «Астаны» — 2.87, ничья — 3.42, победа «Селтика» — 2.62.
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Станимир Стойлов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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