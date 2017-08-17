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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30717245/
17 августа 2017, 20:19 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Жуниор Кабананга: Мы всегда будем сражаться до конца

Конголезский нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга в своем Instagram поделился мнением о вчерашнем поражении команды от шотландского «Селтика» в Лиге Чемпионов — 0:5, сообщает Sports.kz.

«Я хотел бы поблагодарить всех поклонников “Астаны” за их безусловную поддержку, мы сожалеем о вчерашнем результате, но мы всегда будем сражаться до конца за эту красивую майку. Мне нравится эта команда. Алга Астана», — написал Кабананга.

Ответный матч пройдет 22 августа на «Астана Арене» в 21:30. Букмекерская контора 1XBET считает шансы команд примерно равными: победа «Астаны» — 2.87, ничья — 3.42, победа «Селтика» — 2.62.

16.08.2017 21:45 Зрители 54016 4-й отборочный раунд Celtic Park
Селтик 5:0 Астана
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Брендан Роджерс Станимир Стойлов
Голы
32′ Евгений Постников 44
42′ Скотт Синклэйр 11
60′ Скотт Синклэйр 11
79′ Джеймс Форрест 49
88′ Игорь Шитов 14
Составы
Крейг Гордон 1
Йозо Шимунович 5
Микаэль Лустиг 23
49′ Киран Тирни 63
Нир Битон 6
40′ Скотт I Браун (к) 8
Оливье Нтчам 21
Ли Гриффитс 9
Скотт Синклэйр 11
63′ Томми Рогич 18
Каллум Макгрегор 42
82′ Джеймс Форрест 49
Стюарт Армстронг 14
35 Александр Мокин
14 Игорь Шитов 69′
44 Евгений Постников 6′
77 Дмитрий Шомко (к)
6 Ласло Кляйнхайслер
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
27 Юрий Логвиненко 66′ 63′
15 Абзал Бейсебеков
7 Серикжан Мужиков 82′
8 Срджан Граховац
14 Марин Томасов 77′
45 Роман Муртазаев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 2
4 Угловые 6
9 Фолы 21
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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