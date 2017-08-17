Смолов остался в запасе «Краснодара» на матч против «Црвены Звезды»

МОСКВА, 17 авг — Р-Спорт. Каждая из команд, которая добьется права участвовать в групповом раунде Лиги Европы сезона-2017/18, получит 2,6 миллиона евро призовых, при этом сумма призовых не изменилась по сравнению с прошлым сезоном, сообщается в релизе на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).