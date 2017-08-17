Смолов остался в запасе «Краснодара» на матч против «Црвены Звезды»
Стал известен состав «Краснодара» на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Црвены Звезды». Отметим, что в запасе команды остался нападающий Федор Смолов.
Форвард закончил восстановление после травмы задней поверхности бедра, которую получил в сборной России на Кубке конфедераций-2017.
«Краснодар»: Синицын — Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес — Ристич, Газинский, Мамаев — Классон, Игнатьев, Вардерсон Масиэл.
Запасные: Сафонов, Жиров, Жигулев, Жоазинью, Шишкин, Сулейманов, Смолов.
«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Канга, Бояки, Бабич, Дональд, Стойкович, Анджелкович, Радоньич, Срнич, Савич.
Запасные: Кахриман, Расич, Мильяш, Аджич, Милич, Пешич, Гобельич.
Напомним, что матч состоится сегодня, начало — в 20.00 по московскому времени.
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