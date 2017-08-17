УЕФА: Каждый участник группового этапа Лиги Европы-2017/18 получит по 2,6 млн евро
МОСКВА, 17 авг —
Р-Спорт. Каждая из команд, которая добьется права участвовать в групповом раунде Лиги Европы сезона-2017/18, получит 2,6 миллиона евро призовых, при этом сумма призовых не изменилась по сравнению с прошлым сезоном, сообщается в релизе на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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В общей сложности УЕФА распределит между участниками Лиги Европы в нынешнем сезоне 399,8 миллиона евро. Из них фиксированные выплаты (за результаты на групповом этапе и продвижение по турнирной сетке) составят 239,8 миллиона. 160 миллионов рыночного пула будут распределены согласно удельному весу каждого конкретного телерынка, представленного участниками турнира (начиная с группового этапа), а затем разбиты между клубами, представляющими соответствующую национальную ассоциацию.
Каждый из 48 участников группового этапа Лиги Европы получит как минимум 2,6 миллиона евро. Вдобавок к этому призовые за каждую победу в группе составят 360 тысяч евро, за ничью — 120 тысяч. Выход в 1/16 финала турнира принесет командам по 600 тысяч евро в случае занятия первых мест в своих группах, а вторые команды групп получат по 300 тысяч.
При этом участники 1/16 финала заработают дополнительно еще по 500 тысяч евро призовых, выход в 1/8 финала принесет командам по 750 тысяч, участники ¼ финала заработают миллион евро, а вышедшие в полуфинал — еще 1,6 млн. Победитель Лиги Европы получит дополнительно 6,5 миллиона призовых, финалист — 3,5 миллиона. Таким образом, общий доход победителя Лиги Европы составит более 15,7 миллиона евро.
Клубы, которые не смогут выйти в групповой этап турнира через квалификацию, получат следующие призовые:
— за участие в первом отборочном раунде — 215 тысяч евро,
— за участие во втором отборочном раунде — 225 тысяч евро,
— за участие в третьем отборочном раунде — 235 тысяч евро,
— за участие в раунде
В групповом раунде Лиги Европы точно выступит московский «Локомотив», который завоевал прямую путевку благодаря победе в Кубке России. Также борьбу за попадание в групповой этап ведут на стадии раунда
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