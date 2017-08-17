«Вратарь “Астаны” вообще не выручал». Реакция фанатов «Селтика»

«Один из лучших лигочемпионских вечеров, которые я когда-либо видел на «Селтик Парке». Ответная встреча — формальность»



«Мы устроили «Астане» взрыв на фабрике фейерверков!»



«Вратарь «Астаны» был очень плох, вообще не выручал»



«Никто не мог предсказать такого результата»



«И эта «Астана» отобрала очки у мадридского «Атлетико»?»



«Еще один незабываемый волшебный вечер»



«Сейчас «Селтик» действительно лучше, чем год назад. Противостояние с «Астаной» уже решено»



«Скажите мне, парни, как «Наполи», «Ливерпуль» и «Ницца» могут играть в той же квалификации, где «Селтик» раскатывает дерьмовые команды вроде «Астаны»?!



««Астана» же забила два гола, значит, счет 3:2»



«5:0? И это при том, что казахстанцы достойно смотрелись до перерыва?»



«Сегодня «Селтик» показал настоящий класс. «Астане» приходится надеяться лишь на чудо»



««Астана» была ужасна. Мы заставили ее заплатить за это».