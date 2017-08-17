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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30708598/
17 августа 2017, 10:52 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Вратарь “Астаны” вообще не выручал». Реакция фанатов «Селтика»

Болельщики «Селтика» делятся впечатлениями в социальных сетях от крупной победы над «Астаной» (5:0) в первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

«Один из лучших лигочемпионских вечеров, которые я когда-либо видел на «Селтик Парке». Ответная встреча — формальность»

«Мы устроили «Астане» взрыв на фабрике фейерверков!»

«Вратарь «Астаны» был очень плох, вообще не выручал»

«Никто не мог предсказать такого результата»

«И эта «Астана» отобрала очки у мадридского «Атлетико»?»

«Еще один незабываемый волшебный вечер»

«Сейчас «Селтик» действительно лучше, чем год назад. Противостояние с «Астаной» уже решено»

«Скажите мне, парни, как «Наполи», «Ливерпуль» и «Ницца» могут играть в той же квалификации, где «Селтик» раскатывает дерьмовые команды вроде «Астаны»?!

««Астана» же забила два гола, значит, счет 3:2»

«5:0? И это при том, что казахстанцы достойно смотрелись до перерыва?»

«Сегодня «Селтик» показал настоящий класс. «Астане» приходится надеяться лишь на чудо»

««Астана» была ужасна. Мы заставили ее заплатить за это».

16.08.2017 21:45 Зрители 54016 4-й отборочный раунд Celtic Park
Селтик 5:0 Астана
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Брендан Роджерс Станимир Стойлов
Голы
32′ Евгений Постников 44
42′ Скотт Синклэйр 11
60′ Скотт Синклэйр 11
79′ Джеймс Форрест 49
88′ Игорь Шитов 14
Составы
Крейг Гордон 1
Йозо Шимунович 5
Микаэль Лустиг 23
49′ Киран Тирни 63
Нир Битон 6
40′ Скотт I Браун (к) 8
Оливье Нтчам 21
Ли Гриффитс 9
Скотт Синклэйр 11
63′ Томми Рогич 18
Каллум Макгрегор 42
82′ Джеймс Форрест 49
Стюарт Армстронг 14
35 Александр Мокин
14 Игорь Шитов 69′
44 Евгений Постников 6′
77 Дмитрий Шомко (к)
6 Ласло Кляйнхайслер
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
27 Юрий Логвиненко 66′ 63′
15 Абзал Бейсебеков
7 Серикжан Мужиков 82′
8 Срджан Граховац
14 Марин Томасов 77′
45 Роман Муртазаев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 2
4 Угловые 6
9 Фолы 21
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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