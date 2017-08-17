«Вратарь “Астаны” вообще не выручал». Реакция фанатов «Селтика»
Болельщики «Селтика» делятся впечатлениями в социальных сетях от крупной победы над «Астаной» (5:0) в первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
«Один из лучших лигочемпионских вечеров, которые я когда-либо видел на «Селтик Парке». Ответная встреча — формальность»
«Мы устроили «Астане» взрыв на фабрике фейерверков!»
«Вратарь «Астаны» был очень плох, вообще не выручал»
«Никто не мог предсказать такого результата»
«И эта «Астана» отобрала очки у мадридского «Атлетико»?»
«Еще один незабываемый волшебный вечер»
«Сейчас «Селтик» действительно лучше, чем год назад. Противостояние с «Астаной» уже решено»
«Скажите мне, парни, как «Наполи», «Ливерпуль» и «Ницца» могут играть в той же квалификации, где «Селтик» раскатывает дерьмовые команды вроде «Астаны»?!
««Астана» же забила два гола, значит, счет 3:2»
«5:0? И это при том, что казахстанцы достойно смотрелись до перерыва?»
«Сегодня «Селтик» показал настоящий класс. «Астане» приходится надеяться лишь на чудо»
««Астана» была ужасна. Мы заставили ее заплатить за это».
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16.08.2017 21:45
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Зрители 54016
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4-й отборочный раунд
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Celtic Park
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