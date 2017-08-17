Родионов готов выйти на поле в матче с «Александрией» в Лиге Европы

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Нынешний еврокубковый сезон борисовчане начинали в квалификации Лиги чемпионов без своего лидера — Виталий Родионов отбывал дисквалификацию. В его отсутствие команда Александра Ермаковича переиграла армянский «Алашкерт» — 1:1 (дома) и 3:1 (в гостях), а затем уступила по сумме двух поединков чешской «Славии» — 0:1 (в гостях) и 2:1 (дома). По мнению специалистов и болельщиков, если бы в составе БАТЭ в матчах с пражанами был Родионов, то результат мог быть другим. Как считает наставник 13-кратных чемпионов Беларуси, его подопечным будет нелегко пробиться в групповой раунд Лиги Европы, но футболисты приложат максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков и добиться положительного результата.

Соперники борисовчан лишь во второй раз в своей истории принимают участие в розыгрыше континентальных кубковых турниров. В этом сезоне футболисты «Александрии» встречались с румынской «Астрой» и оказались сильнее — 0:0 (в гостях) и 1:0 (дома). Главный тренер украинцев Владимир Шаран считает фаворитом БАТЭ, но обещает, что его подопечные дадут бой белорусскому чемпиону, а кто в итоге выйдет в групповой этап второго по рангу континентального турнира, станет известно только 24 августа, после окончания второго поединка.

Встречу на поле «Борисов-Арены» будет судить бригада арбитров из Венгрии во главе с Томашем Богнаром. Начало игры в 20.00 (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Ответный матч состоится 24 августа в Александрии.