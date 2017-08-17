Казахстан потерял три строки в рейтинге сезона еврокубков
После поражения «Астаны» в гостях от «Селтика» в матче
плей-офф квалификации Лиги Чемпионов (0:5) позиции Казахстана в рейтинге сезона еврокубков ослабли, сообщает Sports.kz.
С 14-й строки наша страна опустилась на 17-е место с коэффициентом 2,000.
Полностью ТОП-10 выглядит так:
1. Кипр — 4,125
2. Израиль — 3,750
3. Хорватия — 3,250
4. Дания — 3,125
5. Азербайджан — 2,875
6. Англия — 2,714
7. Австрия — 2,625
8. Польша — 2,625
9. Швеция — 2,625
10. Норвегия — 2,500.
17. Казахстан — 2,000.
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