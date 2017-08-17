Стойлов объяснил разгром от «Селтика» в первом матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал крупное поражение от шотландского «Селтика» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает KazFootball.kz.

Встреча, прошедшая в ночь с 16 на 17 августа на «Селтик Парк» в Глазго, закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Это поражение «Астаны» стало одним из самых крупных для Казахстана в Лиге чемпионов. Видео голов можно посмотреть здесь.

— Поздравляю «Селтик» с победой. Я думаю, что мы допустили много индивидуальных ошибок. Класс футболистов «Селтика» сказался и сыграл решающую роль. Практически все удары в створ наших ворот обернулись голами. Мы хорошо начали первый тайм и у нас были моменты для гола. Во втором тайме, когда мы открылись, нашей обороне было сложно сдержать соперника. Если мы впредь хотим играть на таком высоком уровне, как «Селтик», нужно работать на будущее.

— Третий гол случился после того, как игрок «Астаны» и футболист «Селтика» столкнулись головами. Считаете ли Вы, что это стало поворотной точкой в ходе поединка?

— Был бы я судьей, я бы остановил игру. В футболе, в первую очередь, нужно думать о здоровье игроков.

— На протяжении нынешнего сезона, накануне еврокубковых игр, Вы часто вспоминали о том, что в чемпионате Казахстана «Астане» не хватает матчей, которые команда проводила бы под давлением соперника. Сегодня это сказалось на игроках?

— Я много раз высказывал свое мнение о том, что существует большая разница между чемпионатом Казахстана и еврокубковыми турнирами. Если честно, я думаю, что мои футболисты проделали сумашедшую работу до этой игры. Да, сегодняшний результат весьма тяжело воспринять. Однако, чтобы постоянно выступать в Европе, нужно поднять уровень чемпионата страны, вкладывать в футбол деньги и совершать серьезные трансферы. Как Вы сами знаете, на нас наложена финансовая санкция, которая будет длиться еще шесть месяцев, и мы уполномочены подписывать только свободных агентов. Я считаю, что если мы попадем все-таки в Лигу Европы, это будет отличным достижением.

— У «Астаны» замечательная статистика в домашних играх. Возможен ли камбэк? Можно ли отыграться после такого счета?

— Мы постараемся не проиграть в домашних стенах. Если возможно, выигрыш тоже будет хорошим результатом. У нас отличная поддержка со стороны болельщиков. Дома футболисты играют намного лучше. Нужно время, чтобы равноценно выступать как в гостевой игре, так и в домашней. Я думаю, что мы добьемся хорошего результата при высокой поддержке зрителей.

Ответная игра между «Селтиком» и «Астаной» пройдет 22 августа в столице Казахстана. Победитель пары отправится в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравший — в аналогичную стадию Лиги Европы.