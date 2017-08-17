Поражение «Зенита» не изменило положение России в таблице коэффициентов УЕФА
ТАСС, 17 августа. Положение России относительно Франции и Португалии не изменилось в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после поражения «Зенита» от голландского «Утрехта» (0:1) в первом матче раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча состоялась в среду в Нидерландах.
Суммарный коэффициент России — 42,782 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции — 46,831, Португалии — 39,498. В нынешнем сезоне коэффициент России — 2,000, Франции и Португалии — по 1,916. В среду французская «Ницца» в первом матче
В четверг еврокубковая неделя продолжится матчами раунда
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. А вот Португалии, которая идет на седьмом месте, в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.
Лидирует в таблице Испания (89,355), далее следуют Германия (63,427), Англия (62,248) и Италия (60,749).
В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В текущем же сезоне в еврокубках примут участие или уже участвуют пять российских клубов: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар», которые уже начали выступления, а также «Спартак» и «Локомотив», которые в сентябре стартуют с групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.
Как вычисляются коэффициенты
За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.
Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.
|Эрик тен Хаг
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич (Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник (Словения)
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