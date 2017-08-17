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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30707075/
17 августа 2017, 1:24 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Поражение «Зенита» не изменило положение России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 17 августа. Положение России относительно Франции и Португалии не изменилось в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после поражения «Зенита» от голландского «Утрехта» (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча состоялась в среду в Нидерландах.

Суммарный коэффициент России — 42,782 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции — 46,831, Португалии — 39,498. В нынешнем сезоне коэффициент России — 2,000, Франции и Португалии — по 1,916. В среду французская «Ницца» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов проиграла итальянскому «Наполи» со счетом 0:2 и очков своей стране не принесла.

В четверг еврокубковая неделя продолжится матчами раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. В этой стадии португальские «Брага» и «Маритиму» сыграют с исландским «Хабнарфьордюром» и украинским «Динамо» (Киев) соответственно. Французский «Марсель» сыграет со словенским «Домжале», а российский «Краснодар» — с сербской «Црвеной Звездой».

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. А вот Португалии, которая идет на седьмом месте, в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

Лидирует в таблице Испания (89,355), далее следуют Германия (63,427), Англия (62,248) и Италия (60,749).

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В текущем же сезоне в еврокубках примут участие или уже участвуют пять российских клубов: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар», которые уже начали выступления, а также «Спартак» и «Локомотив», которые в сентябре стартуют с групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

16.08.2017 19:00 4-й отборочный раунд Stadion Galgenwaard
Утрехт 1:0 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрик тен Хаг Роберто Манчини
Голы
77′ Закария Лабиад  
Составы
Давид Рогор Йенсен 1
62′ Шон Клайбер 17
Марк ван дер Марел (к) 2
Урби Эмануэлсон 18
Сандер ван де Стрек 22
Закария Лабиад 10
Сириль Дессерс 11
87′ Яссин Айюб 8
79′ Робин ван дер Мер 15
Джованни Трупе 20
89′ Эдсон Брафхайд 28
Дарио Думич 5
79′ Гирано Керк 7
Лукас Гертлер 27
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
18 Юрий Жирков
8 Матиас Краневиттер 84′
14 Далер Кузяев
11 Себастьян Дриусси 57′
7 Дмитрий Полоз
9 Александр Кокорин 89′
22 Артем Дзюба
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 2
5 Угловые 4
9 Фолы 7
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Андраж Ковачич (Словения)
Боковой судья Томаж Кланчник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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