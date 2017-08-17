Деньги от Европы: сколько можно заработать на еврокубках?
УЕФА поделился схемой распределения доходов между участниками Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. Александр Чистяков, автор блога «Цифровое измерение» комментирует финансовую составляющую турнира.
Сколько зарабатывает УЕФА на еврокубках?
Валовый доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА оценивается в 2,35 миллиардов евро. Чтобы узнать чистую прибыль, нужно вычесть 12%, которые пойдут на покрытие административных и организационных нужд и еще 8,5%, предназначенных для выплат солидарности ассоциациям, входящим в УЕФА, для распределения между клубами. Оставшаяся сумма в 1,86 миллиарда евро «похудеет» еще на 8%, эти деньги будут отведены на повседневные нужды европейского футбола.
В итоге получается 1,72 миллиарда евро — таков общий фонд Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Эти деньги будут распределены непосредственно между
3,3 к 1 — вот ключевая ставка УЕФА, о которой вы должны знать и которая красноречиво подчеркивает разницу в успешности между Лигой чемпионов и Лигой Европы. В такой пропорции будут распределены доходы между участниками двух турниров, естественно, в пользу «старшей сестры». Таким образом, 1,32 миллиарда евро — общий призовой фонд Лиги чемпионов, а Лиге Европы достанется только 399,8 миллионов евро.
Фиксированные выплаты и маркетинговый пул
Еще одна ключевая пропорция — 60% на 40%. Так соотносятся фиксированные выплаты клубам и заработки клубов из маркетингового пула. Таким образом, маркетинговый пул берет на себя почти 500 млн евро, которые распределяются в зависимости от итогового места команды в предшествующем еврокубковому сезону чемпионате своей страны, позиции национальной ассоциации в рейтинге УЕФА, количества матчей в Лиге чемпионов, числа клубов из той или иной федерации в турнире и успешности каждого конкретного телевизионного рынка. Ниже — подсчет только фиксированных (гарантированных) выплат в зависимости от результатов.
Как распределяются выплаты в еврокубках?
12,7 миллиона евро полагается каждому участнику группового раунда Лиги чемпионов. Выиграв РФПЛ в мае, «Спартак» положил эти деньги себе в карман, даже если проиграет шесть из шести матчей на групповой стадии, как ему пророчат «доброжелатели» в основном из числа болельщиков ЦСКА и «Зенита». Призовой фонд каждого осеннего матча основной сетки Лиги чемпионов — 1,5 миллиона евро. Эти деньги забирает победитель, в случае ничьей команды берут по 500 тысяч евро, а еще полмиллиона идут во временный фонд, который будет распределен между участниками по итогам группового раунда в зависимости от количества одержанных ими побед.
Дальше — больше. Выход в
Если представить, что «Спартак» выиграет два матча на групповой стадии и дважды сыграет вничью, а восьми очков хватит для финиша на втором месте, то это будет означать прибавку в 10 миллионов к изначальной сумме 12,7 млн. евро — 4 за результаты и 6 бонусных миллионов за попадание в
Сравните порядок цифр с Лигой Европы, где за участие в основной сетке турнира дают всего лишь 2,6 миллиона евро, за победу в групповом турнире — 360 тысяч евро, а за ничью — 120 тысяч. Чтобы отбить только стартовый лигочемпионский бонус, «Зениту», «Краснодару» и «Локомотиву» нужно дойти до четвертьфинала или полуфинала Лиги Европы — в зависимости от локальных результатов.
Сколько получили российские клубы по итогам предыдущего евросезона?
К каждой приведенной ниже сумме нужно добавлять «не менее», потому что доходы из телевизионного пула здесь не учтены, для «Ростова» и ЦСКА это суммы в районе от 3 до 5 миллионов евро, для «Зенита» и «Краснодара» — от 500 тысяч до 1,5 миллионов.
«Ростов» — 18,45 миллионов евро. Донской клуб заработал больше всех полпредов РФПЛ в еврокубках. К 12,7 миллионам евро добавляем 2 за успешное выступление в двух квалификационных раундах и еще 2,5 за результаты на групповой стадии (победа над «Баварией», две ничьи с ПСВ). Еще 1,25 миллионов принесло выступление в Лиге Европы, где «Ростов» преодолел стадию 1/16 финала.
ЦСКА — 14,2 миллиона евро. 12,7 за участие, еще 1,5 миллиона за три ничьих на групповом этапе.
«Зенит» — 5,5 миллионов евро. 2,6 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги Европы, 1,8 млн. за пять побед, а также полумиллионный бонус за выход в
«Краснодар» — 4,99 миллиона евро. 2,6 за участие, 720 тысяч за две победы и еще 120 тысяч за ничью на групповой стадии, не забываем трехсоттысячное вознаграждение за второе место в квартете, а также 1,25 миллиона за участие в
Кто заработает больше всех из наших клубов в нынешнем сезоне?
У ЦСКА и «Спартака» серьезная фора перед остальными
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