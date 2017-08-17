Деньги от Европы: сколько можно заработать на еврокубках?

Сколько зарабатывает УЕФА на еврокубках?

Валовый доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА оценивается в 2,35 миллиардов евро. Чтобы узнать чистую прибыль, нужно вычесть 12%, которые пойдут на покрытие административных и организационных нужд и еще 8,5%, предназначенных для выплат солидарности ассоциациям, входящим в УЕФА, для распределения между клубами. Оставшаяся сумма в 1,86 миллиарда евро «похудеет» еще на 8%, эти деньги будут отведены на повседневные нужды европейского футбола.

В итоге получается 1,72 миллиарда евро — таков общий фонд Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Эти деньги будут распределены непосредственно между клубами-участниками.

3,3 к 1 — вот ключевая ставка УЕФА, о которой вы должны знать и которая красноречиво подчеркивает разницу в успешности между Лигой чемпионов и Лигой Европы. В такой пропорции будут распределены доходы между участниками двух турниров, естественно, в пользу «старшей сестры». Таким образом, 1,32 миллиарда евро — общий призовой фонд Лиги чемпионов, а Лиге Европы достанется только 399,8 миллионов евро.

Фиксированные выплаты и маркетинговый пул

Еще одна ключевая пропорция — 60% на 40%. Так соотносятся фиксированные выплаты клубам и заработки клубов из маркетингового пула. Таким образом, маркетинговый пул берет на себя почти 500 млн евро, которые распределяются в зависимости от итогового места команды в предшествующем еврокубковому сезону чемпионате своей страны, позиции национальной ассоциации в рейтинге УЕФА, количества матчей в Лиге чемпионов, числа клубов из той или иной федерации в турнире и успешности каждого конкретного телевизионного рынка. Ниже — подсчет только фиксированных (гарантированных) выплат в зависимости от результатов.

Как распределяются выплаты в еврокубках?

12,7 миллиона евро полагается каждому участнику группового раунда Лиги чемпионов. Выиграв РФПЛ в мае, «Спартак» положил эти деньги себе в карман, даже если проиграет шесть из шести матчей на групповой стадии, как ему пророчат «доброжелатели» в основном из числа болельщиков ЦСКА и «Зенита». Призовой фонд каждого осеннего матча основной сетки Лиги чемпионов — 1,5 миллиона евро. Эти деньги забирает победитель, в случае ничьей команды берут по 500 тысяч евро, а еще полмиллиона идут во временный фонд, который будет распределен между участниками по итогам группового раунда в зависимости от количества одержанных ими побед.

Дальше — больше. Выход в плей-офф Лиги чемпионов принесет клубу дополнительные 6 миллионов евро. Попадание в четвертьфинал оценивается в 6,5 миллионов, в полуфинал — 7,5. Между финалистами будет распределена сумма в 26,5 миллионов евро, из которых 15,5 достанется победителю. Таким образом, максимальная сумма фиксированной выплаты победителю составит 57,2 миллиона евро — при условии шести побед в шести матчах на групповом этапе. В прошлом сезоне, когда схема распределения призовых была аналогичной, «Ростов» обеспечил себе фиксированных выплат на 17,2 (с учетом раунда плей-офф) миллиона евро, а ЦСКА — на три миллиона меньше.

Если представить, что «Спартак» выиграет два матча на групповой стадии и дважды сыграет вничью, а восьми очков хватит для финиша на втором месте, то это будет означать прибавку в 10 миллионов к изначальной сумме 12,7 млн. евро — 4 за результаты и 6 бонусных миллионов за попадание в плей-офф. Есть ради чего стараться.

Сравните порядок цифр с Лигой Европы, где за участие в основной сетке турнира дают всего лишь 2,6 миллиона евро, за победу в групповом турнире — 360 тысяч евро, а за ничью — 120 тысяч. Чтобы отбить только стартовый лигочемпионский бонус, «Зениту», «Краснодару» и «Локомотиву» нужно дойти до четвертьфинала или полуфинала Лиги Европы — в зависимости от локальных результатов.

Сколько получили российские клубы по итогам предыдущего евросезона?

К каждой приведенной ниже сумме нужно добавлять «не менее», потому что доходы из телевизионного пула здесь не учтены, для «Ростова» и ЦСКА это суммы в районе от 3 до 5 миллионов евро, для «Зенита» и «Краснодара» — от 500 тысяч до 1,5 миллионов.

«Ростов» — 18,45 миллионов евро. Донской клуб заработал больше всех полпредов РФПЛ в еврокубках. К 12,7 миллионам евро добавляем 2 за успешное выступление в двух квалификационных раундах и еще 2,5 за результаты на групповой стадии (победа над «Баварией», две ничьи с ПСВ). Еще 1,25 миллионов принесло выступление в Лиге Европы, где «Ростов» преодолел стадию 1/16 финала.

ЦСКА — 14,2 миллиона евро. 12,7 за участие, еще 1,5 миллиона за три ничьих на групповом этапе.

«Зенит» — 5,5 миллионов евро. 2,6 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги Европы, 1,8 млн. за пять побед, а также полумиллионный бонус за выход в плей-офф и еще 0,6 млн. за первое место в квартете.

«Краснодар» — 4,99 миллиона евро. 2,6 за участие, 720 тысяч за две победы и еще 120 тысяч за ничью на групповой стадии, не забываем трехсоттысячное вознаграждение за второе место в квартете, а также 1,25 миллиона за участие в плей-офф, где «быки» дошли до 1/8 финала.

Кто заработает больше всех из наших клубов в нынешнем сезоне?