Дебют Бонуччи и битва греков с басками

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«Милан» продолжает оставаться главной командой Лиги Европы. Большинство нейтральных наблюдателей отдадут предпочтение именно матчу с участием красно-черных независимо от того, кто противостоит команде Винченцо Монтеллы. Впрочем, наслаждаться этим статусом итальянцам осталось недолго. На групповой стадии в борьбу включатся «Арсенал» и несколько интересных клубов чуть меньшего калибра — от «Вильярреала» до «Лиона».

Нет никаких сомнений в том, что «Милан» преодолеет последний барьер на пути к группе. Тем более что это даже не барьер, а едва заметная кочка. Суровый жребий бросил на растерзание итальянцам скромную македонскую «Шкендию», команду, которой пришлось проявить волю, чтобы пройти литовский «Тракай» в предыдущем раунде. После выездного поражения 1:2 балканцы собрались и победили дома со счетом 3:0.

«Милан» в 3-м отборочном раунде без проблем прошел «Университатю», причем на домашней игре за его премьерой наблюдало 65 тысяч зрителей. Это новый рекорд посещаемости для отборочного турнира Лиги Европы. В четверг на «Сан-Сиро» красно-синие могут обновить достижение, ведь в заявку на игру попал главный новичок миланцев — Бонуччи. Ранее его переход, а также трансфер Бильи не могли оформить из-за бумажных проволочек. Теперь все вопросы с банковскими гарантиями улажены, и дебютный матч Бонуччи вполне может собрать все 80 тысяч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Non vedo l’ora che sia domani sera la mia 1a gara ufficiale / Can’t wait for tomorrow, 1st official match <a href="https://twitter.com/hashtag/HungrierThanEver?src=hash">#HungrierThanEver</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WeAreATeam?src=hash">#WeAreATeam</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/a0AaftgMNw">pic.twitter.com/a0AaftgMNw</a></p>— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) <a href="https://twitter.com/bonucci_leo19/status/897871819499339778">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Еще один клуб с громким именем — «Марсель» сыграет против «Домжале». Словенцы стали авторами главной сенсации прошлой стадии: они выбили из Лиги Европы «Фрайбург». После поражения 0:1 на выезде «Домжале» сумел забить немцам два безответных гола дома. При этом автором одного из мячей стал бывший полузащитник «Локомотива» Ибричич. Приятная новость для Ольги Смородской.

«Марсель» на той же стадии хладнокровно обыграл «Остенде», а потом мощно стартовал в чемпионате Франции. После сухих побед над «Дижоном» и «Нантом» команда Руди Гарсии идет в группе лидеров. Вряд ли провансальцы повторят ошибку «Фрайбурга» и уступят словенскому клубу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡Ya hemos llegado! Mañana jugamos en Grecia <a href="https://twitter.com/hashtag/athletic?src=hash">#athletic</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/QOVezjhAMW">pic.twitter.com/QOVezjhAMW</a></p>— Athletic Club (@AthleticClub) <a href="https://twitter.com/AthleticClub/status/897766941204635649">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Самым ярким и интригующий противостоянием 4-го раунда станет битва «Панатинаикоса» и «Атлетика». И греки, и баски этим летом обходятся без громких трансферов, что не помешало им успешно сыграть на предыдущей стадии Лиги Европы. Афиняне забили 4 мяча в противостоянии с «Габалой». Правда, один из них оказался автоголом, но азербайджанскому клубу промашка бразильского защитника Моледу не помогла.

Баски в Бухаресте пропустили один из самых красивых голов лета от Ривалдинью, но это их совершенно не смутило. На своем поле Адурис и компания добыли крупную победу над румынским «Динамо». Теперь горячие греки и пылкие баски будут выяснять отношения друг с другом, и это сулит сверхинтересные матчи.

Еще одна дуэль предназначена специально для тех, кто внимательно следил за Лигой чемпионов в 1990-х. В Амстердаме сойдутся герои тех лет — «Аякс» и «Русенборг». Забавно, что они и в этом сезоне начинали путь в главном евротурнире, но вылетели от «Ниццы» и «Селтика» соответственно и теперь будут выяснять отношения в Лиге Европы.