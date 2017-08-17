«Краснодар» сыграет с «Црвеной Звездой» за групповой турнир Лиги Европы

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«Краснодар» в четвертый раз выступает в Лиге Европы, каждый раз кубанская команда улучшала свои результаты. В прошлом сезоне «Краснодар» дошел до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту — испанской «Сельте». На пути к основной стадии Лиги Европы четвертому клубу России прошлого сезона будет противостоять вице-чемпион Сербии, который в нынешнем сезоне провел уже шесть еврокубковых матчей.

«Црвена Звезда» начала выступление в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, преодолев сопротивление мальтийской «Флорианы», казахстанского «Иртыша» из Павлодара и чешской «Спарты». В шести матчах «Звезда» одержала четыре победы при двух ничьих, причем «Спарту» белградцы сумели обыграть дважды — 2:0, 1:0.

«Црвена Звезда» в 1991 году сумела выиграть Кубок европейских чемпионов, однако в последние годы, когда сербский футбол полностью перешел на «экспорт» собственных воспитанников в более богатые клубы, успехами в Европе похвастаться не может. 10 лет назад «Црвена Звезда» в последний раз выступала в групповой стадии Кубка УЕФА, а в современной Лиге чемпионов в основной турнир и вовсе не пробивалась ни разу.

В нынешней «Црвене Звезде» выступает немало опытных футболистов, которые вернулись после выступлений в иностранных клубах. Многие игроки «Звезды» ранее играли в России — это защитники Милан Родич и Душан Анджелкович, полузащитники Дамьен Ле Таллек, Гелор Канга, Митчелл Дональд, а также травмированный хавбек Бранко Йовичич.

Капитан — из Китая, лидер — в Саудовскую Аравию

Самыми опытными игроками белградской команды являются голкипер Дамир Кахриман и капитан Ненад Милияш, вернувшийся из Китая. А лучший бомбардир команды ганец Ричмонд Боакье уже забил семь голов в нынешней Лиге Европы. Покинул команду один из лидеров — костариканский форвард Джон Хайро Руис, который уехал в Саудовскую Аравию в клуб «Аль-Фейха».

«Црвену Звезду» с июня возглавляет 47-летний Владан Милоевич, который сменил нынешнего наставника тульского «Арсенала» Миодрага Божовича. В нынешнем чемпионате Сербии «Црвена Звезда» провела уже пять матчей и во всех победила с общей разностью мячей 16:1. Приехавший летом из итальянской «Аталанты» форвард Александар Пешич возглавляет список бомбардиров, забив пять мячей.

«Краснодар» такими успехами на домашней арене в нынешнем сезоне похвастаться не может — подопечные Игоря Шалимова играют нестабильно. В шести турах кубанцы набрали 11 очков и занимают пятое место, в предыдущем матче на своем поле не сумев победить «Амкар» (1:1). А нынешний еврокубковый сезон «Краснодар» начал матчами с датским клубом «Люнгбю» (2:1, 3:1).

Футбол Лига Европы 2017/2018 4-й отборочный раунд, 17.08.2017, 20:00 -:- Краснодар Црвена Звезда

Накануне в тренировке кубанского клуба принял участие лучший бомбардир чемпионата России двух последних лет Федор Смолов, который пока в нынешнем сезоне не играл из-за травмы. По словам Шалимова, Смолов может выйти на поле на замену, восстановились также Вячеслав Подберезкин и Торнике Окриашвили. Зато повреждения получили очередные футболисты «Краснодара» — Маурисио Перейра и Шарль Каборе, в лазарете остается также голкипер Станислав Крицюк.

Матч пройдет на стадионе «Краснодар», начало — 20:00 мск, главный арбитр — Гедиминас Мажейка из Литвы. Ответная встреча состоится 24 августа в Белграде.