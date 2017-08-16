«Астана» пропустила пять голов от «Селтика» в первом матче Лиги чемпионов
Футболисты «Астаны» крупно проиграли шотландскому «Селтику» в гостевом матче раунда
плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счетом 5:0.
Игра проходила под дождем и при сильном ветре. Начало матча обошлось без стопроцентных моментов. Первый удар в створ ворот был нанесен на 20-й минуте, а сделал это полузащитник «Астаны» Серикжан Мужиков.
Основные события развернулись в заключительной части первого тайма. На 32-й минуте «Селтик» вышел вперед и сделал это благодаря автоголу «Астаны» — защитник Евгений Постников, пытаясь прервать передачу австралийского хавбека Тома Рогича, отправил мяч в свои ворота.
Все тот же Постников мог исправить свою ошибку на 34-й минуте, однако его удар после подачи углового прошел чуть мимо ворот «Селтика». Зато удача повернулась шотландцам. На 42-й минуте венгерский хавбек «Астаны» Ласло Кляйнхайслер допустил ошибку в центре поля и своим пасом вывел полузащитника «Селтика» Скотта Синклера один на один с вратарем. Англичанин подарком соперника воспользовался, успешно переиграв Александра Мокина.
Неудачным для «Астаны» вышел и второй тайм. После перерыва у «Селтика» получилось довести счет до крупного. На 60-й минуте в центре поля центральный защитник «Астаны» Юрий Логвиненко столкнулся головами с Рогичем, а быстрая атака «Селтика» увенчалась голом Синклейра, оформившего дубль. Более того, Логвиненко несколько минут оказывали помощь, после чего он покинул поле, получив еще и желтую карточку за фол перед голом.
У «Астаны» в дальнейшем так и не получилось наладить игру в атаке. Были эпизоды, когда казахстанский клуб не мог выбраться со своей половины поля. В итоге свое преимущество «Селтик» в четвертый мяч — форвард Ли Гриффитс подобрал длинный заброс и скатил мяч полузащитнику Джеймсу Форресту, который не промахнулся. При этом это был всего седьмой удар «кельтов» по воротам и всего четвертый, пришедшийся в створ.
Но и это еще было не все. На 88-й минуте Игорь Шитов забил второй автогол «Астаны» и установил окончательный счет.
Ответная игра между «Селтиком» и «Астаной» пройдет 22 августа в столице Казахстана. Победитель пары отправится в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравший — в аналогичную стадию Лиги Европы.
|Брендан Роджерс
|Станимир Стойлов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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