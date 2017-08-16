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16 августа 2017, 23:56 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Астана» пропустила пять голов от «Селтика» в первом матче Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» крупно проиграли шотландскому «Селтику» в гостевом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счетом 5:0.

Игра проходила под дождем и при сильном ветре. Начало матча обошлось без стопроцентных моментов. Первый удар в створ ворот был нанесен на 20-й минуте, а сделал это полузащитник «Астаны» Серикжан Мужиков.

Основные события развернулись в заключительной части первого тайма. На 32-й минуте «Селтик» вышел вперед и сделал это благодаря автоголу «Астаны» — защитник Евгений Постников, пытаясь прервать передачу австралийского хавбека Тома Рогича, отправил мяч в свои ворота.

Все тот же Постников мог исправить свою ошибку на 34-й минуте, однако его удар после подачи углового прошел чуть мимо ворот «Селтика». Зато удача повернулась шотландцам. На 42-й минуте венгерский хавбек «Астаны» Ласло Кляйнхайслер допустил ошибку в центре поля и своим пасом вывел полузащитника «Селтика» Скотта Синклера один на один с вратарем. Англичанин подарком соперника воспользовался, успешно переиграв Александра Мокина.

Неудачным для «Астаны» вышел и второй тайм. После перерыва у «Селтика» получилось довести счет до крупного. На 60-й минуте в центре поля центральный защитник «Астаны» Юрий Логвиненко столкнулся головами с Рогичем, а быстрая атака «Селтика» увенчалась голом Синклейра, оформившего дубль. Более того, Логвиненко несколько минут оказывали помощь, после чего он покинул поле, получив еще и желтую карточку за фол перед голом. Из-за этого он пропустит ответную игру.

У «Астаны» в дальнейшем так и не получилось наладить игру в атаке. Были эпизоды, когда казахстанский клуб не мог выбраться со своей половины поля. В итоге свое преимущество «Селтик» в четвертый мяч — форвард Ли Гриффитс подобрал длинный заброс и скатил мяч полузащитнику Джеймсу Форресту, который не промахнулся. При этом это был всего седьмой удар «кельтов» по воротам и всего четвертый, пришедшийся в створ.

Но и это еще было не все. На 88-й минуте Игорь Шитов забил второй автогол «Астаны» и установил окончательный счет.

Ответная игра между «Селтиком» и «Астаной» пройдет 22 августа в столице Казахстана. Победитель пары отправится в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравший — в аналогичную стадию Лиги Европы.

16.08.2017 21:45 4-й отборочный раунд Celtic Park
Селтик 5:0 Астана
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Брендан Роджерс Станимир Стойлов
Голы
32′ 21281  
42′ Скотт Синклэйр 11
60′ Скотт Синклэйр 11
79′ Джеймс Форрест 49
88′ Игорь Шитов 14
Составы
Крейг Гордон 1
Йозо Шимунович 5
Микаэль Лустиг 23
49′ Киран Тирни 63
Нир Битон 6
40′ Скотт I Браун (к) 8
Оливье Нтчам 21
Ли Гриффитс 9
Скотт Синклэйр 11
63′ Томми Рогич 18
Каллум Макгрегор 42
82′ Джеймс Форрест 49
Стюарт Армстронг 14
35 Александр Мокин
14 Игорь Шитов 69′
44 Евгений Постников 6′
77 Дмитрий Шомко (к)
6 Ласло Кляйнхайслер
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
27 Юрий Логвиненко 66′ 63′
15 Абзал Бейсебеков
7 Серикжан Мужиков 82′
8 Срджан Граховац
14 Марин Томасов 77′
45 Роман Муртазаев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 2
4 Угловые 6
9 Фолы 21
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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