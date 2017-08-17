«Наполи» победил «Ниццу» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
ТАСС, 16 августа. Итальянский «Наполи» победил французскую «Ниццу» со счетом 2:0 в первом матче раунда
плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мячи забили Дрис Мертенс (13-я минута) и Жоржиньо (70, с пенальти). «Ницца» заканчивала встречу вдевятером. На 79-й минуте с поля были удалены Венсан Козьелло и Алассан Плеа.
Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 22 августа во Франции.
Остальные результаты:
«Башакшехир» (Турция) — «Севилья» (Испания) — 1:2.
«Олимпиакос» (Греция) — «Риека» (Хорватия) — 2:1.
«Селтик» (Шотландия) — «Астана» (Казахстан) — 5:0.
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Марибор» (Словения) — 2:1.
|16.08.2017 21:45
|4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15
|San Paolo
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Люсьен Фавр
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|21
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter