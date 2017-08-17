Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30706654/
17 августа 2017, 0:15 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Наполи» победил «Ниццу» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 16 августа. Итальянский «Наполи» победил французскую «Ниццу» со счетом 2:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мячи забили Дрис Мертенс (13-я минута) и Жоржиньо (70, с пенальти). «Ницца» заканчивала встречу вдевятером. На 79-й минуте с поля были удалены Венсан Козьелло и Алассан Плеа.

Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 22 августа во Франции.

Остальные результаты:

«Башакшехир» (Турция) — «Севилья» (Испания) — 1:2.

«Олимпиакос» (Греция) — «Риека» (Хорватия) — 2:1.

«Селтик» (Шотландия) — «Астана» (Казахстан) — 5:0.

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Марибор» (Словения) — 2:1.

16.08.2017 21:45 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15 San Paolo
Наполи 2:0 Ницца
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маурицио Сарри Люсьен Фавр
Голы
13′ Дрис Мертенс 14
70′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Фаузи Гулям 31
Рауль Альбиоль 33
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Хосе Кальехон 7
63′ Лоренцо Инсинье 24
85′ Маркес Лоурейру Аллан 5
Марко Рог 30
59′ Марек Хамшик (к) 17
Петр Зелиньски 20
75′ Дрис Мертенс 14
Аркадиуш Милик 99
30 Йоан Кардиналь
20 Максим Ле Маршан
31 Бонфим Коста Сантос Данте (к)
2 Арно Суке
6 Жан-Микаэль Сери
8 Пьер Лис Мелу
14 Алассан Плеа 65′ 80′
26 Венсан Козьелло 80′
23 Маланг Сарр 60′
28 Оливье Боскальи
24 Кристоф Жалле 90′
15 Патрик Бюрнер
7 Аллан Сен-Максимен 82′
18 Реми Вальтер
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
21 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 2
14 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Фурсенко: "Зенит" на фоне усталости сыграл с "Утрехтом" не очень быстро и академично

Полицейская на футбольном поле: женщина-арбитр дебютирует в мужском чемпионате Германии

Ласицкене отметила, что получила больше эмоций от встречи в Москве, чем на награждении ЧМ

Тренер: Нурмагомедов был готов к поединку с Фергюсоном, UFC придумывает ему болезни