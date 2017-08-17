«Наполи» победил «Ниццу» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

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Мячи забили Дрис Мертенс (13-я минута) и Жоржиньо (70, с пенальти). «Ницца» заканчивала встречу вдевятером. На 79-й минуте с поля были удалены Венсан Козьелло и Алассан Плеа.

Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 22 августа во Франции.

Остальные результаты:

«Башакшехир» (Турция) — «Севилья» (Испания) — 1:2.

«Олимпиакос» (Греция) — «Риека» (Хорватия) — 2:1.

«Селтик» (Шотландия) — «Астана» (Казахстан) — 5:0.

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Марибор» (Словения) — 2:1.