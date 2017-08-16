Иванович: «Зенит» добился позитивного результата с «Утрехтом», ведь мог пропустить больше

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Первая встреча раунда плей-офф Лиги Европы, которая прошла в среду в Утрехте, завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:1.

«Очень тяжелая игра, мы потеряли очень много сил за последние недели, сегодня их не хватило. Результат все же позитивный, потому что могли пропустить еще больше, и в ответной игре было бы еще тяжелее, — поделился впечатлениями Иванович. — К ответной игре должны восстановиться, набраться свежести, и, наверное, все будет по-другому. Свежесть должна быть, мы хорошо поработали на сборах, сейчас надо просто восстановиться».

«Был момент, когда мы начали контролировать игру, но потеряли несколько мячей и потеряли уверенность в себе, — также отметил защитник. — Постараемся больше не допускать таких ошибок. Думаю, ответная игра будет совсем другой, мы сыграем намного лучше. Даже если бы сегодня счет был 0:0, нам все равно нужно было бы забивать дома».

Сербский футболист считает, что команда должна прибавить в атаке. «Должны играть быстрее, больше держать мяч. Надеюсь, в нападении будет больше скорости и забеганий за спину», — сказал он.