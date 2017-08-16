«Зенит» любовался «Утрехтом». Играл только Лунев
«Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы.
Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера.
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ЛУНЕВ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Обычно после побед, особенно крупных, футболисты в смешанной зоне не умолкают. Это объяснимо: все хотят поделиться положительными эмоциями, рассказать о том, как получилось забить гол или отразить пенальти. Но после победы над «Ахматом» из зенитовцев говорили только Кокорин и Лунев. При этом голкипер уводил в глаза в сторону: «Команда сыграла хорошо, а я — некачественно. Да и удалять надо было». И это после сухого матча!
В этом весь Лунев. Простой, непосредственный, прямой, самокритичный. Хотя зачем он прибеднялся, неясно. С «Ахматом» вратарь сыграл здорово, пусть и не пополнил свою коллекцию красивейших прыжков. Зато пополнил в четверг.
«Зенит» приехал в Голландию в качестве неоспоримого фаворита. Даже местные журналисты не верили в успех «Утрехта» — обозреватель голландского журнала Voetbal International в интервью «СЭ» предсказывал победу «Зенита» со счетом 2:0. Его прогноз мог рухнуть уже в середине первого тайма. Спас «Зенит» именно Лунев. Защита петербургского клуба любовалась утрехтским небом, когда Дессерс в одиночестве оказался в штрафной. Лунев не сдвинулся с места — отбил и первый удар, и повторный. Раньше подобные моменты называли «выходом один в ноль». Лунев доказал, что он совсем не ноль, а полноценная боевая единица.
ИВАНОВИЧ АТАКУЕТ
А вот защитники не были похожи ни на войско, ни на взвод. Дело даже не в том голевом эпизоде, когда Иванович со Смольниковым мутировали в манекенов. Еще в начале матча Кришито дважды потерял мяч и подарил соперникам два опасных момента, терял позицию Маммана (уже традиционно), засиживался в командировках Смольников. И ладно, если бы забил. Но в конце первого тайма защитник после телепатического паса Паредеса замешкался и позволил вратарю устранить угрозу.
Атака «Зенита» просопела весь первый тайм. Даже в час пик на Ленинградском шоссе движение более живое. Сказывалась слабая ротация. В трех предыдущих матчах основа «Зенита» выглядела идентично, а в Голландии с первых минут вышли три «новичка»: Смольников, Краневиттер и Жирков (на левом фланге нападения!). Невидимые гири явно мешали футболистам: сонливый прессинг, неохотные открывания, минимум ударов из штрафной. К исходу часа «Зенит» пробил по воротам семь раз, четырежды — со средней и дальней дистанций. Да и из штрафной бил только Иванович после подач угловых, а не после позиционных атак. Центральный защитник ударил три раза (!) к перерыву. Хвала сербу и точным подачам Паредеса, конечно, но вряд ли Манчини был доволен креном на стандарты.
ПИТЕР КАК ВИЙ
Хозяева атаковали так же часто, но гораздо опаснее. «Зенит» не был готов к подобной наглости: «Утрехт» не собирался отдавать мяч фавориту и тем самым ставил «Зенит» в неудобное положение. Хотя все объяснимо: главный тренер голландцев Эрик тен Хаг несколько лет назад работал во второй команде «Баварии» и научился у Пепа Гвардьолы тактическим ребусам.
Манчини был близок к решению головоломки: в начале второго тайма итальянец заменил уставшего Дриусси на свежего Полоза, и в атаке стало повеселее. Впрочем, центральная зона перед воротами оставалась мертвой для «Зенита» — как очерченный Хомой круг для гоголевского Вия.
А игроков «Утрехта» мел не пугал и во втором тайме: нападающие свободно чувствовали себя во вражеской штрафной, а защита «Зенита» не успевала за их перемещениями. Выручал Лунев — даже когда голландцы попадали в офсайд.
Но вечно исправлять чужие ошибки голкипер «Зенита» не мог. В середине второго тайма Лунев опять отразил удар Дессерса в упор — на этот раз он бил головой. А Лабиад был точен на добивании. Оборона «Зенита» снова бездействовала.
Петербуржский клуб второй раз подряд уступает в матче Лиги Европы. И это тревожно: неужели команда неспособна играть два матча в неделю?
|Эрик тен Хаг
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич (Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник (Словения)
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