«Зенит» любовался «Утрехтом». Играл только Лунев

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ЛУНЕВ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Обычно после побед, особенно крупных, футболисты в смешанной зоне не умолкают. Это объяснимо: все хотят поделиться положительными эмоциями, рассказать о том, как получилось забить гол или отразить пенальти. Но после победы над «Ахматом» из зенитовцев говорили только Кокорин и Лунев. При этом голкипер уводил в глаза в сторону: «Команда сыграла хорошо, а я — некачественно. Да и удалять надо было». И это после сухого матча!

В этом весь Лунев. Простой, непосредственный, прямой, самокритичный. Хотя зачем он прибеднялся, неясно. С «Ахматом» вратарь сыграл здорово, пусть и не пополнил свою коллекцию красивейших прыжков. Зато пополнил в четверг.

«Зенит» приехал в Голландию в качестве неоспоримого фаворита. Даже местные журналисты не верили в успех «Утрехта» — обозреватель голландского журнала Voetbal International в интервью «СЭ» предсказывал победу «Зенита» со счетом 2:0. Его прогноз мог рухнуть уже в середине первого тайма. Спас «Зенит» именно Лунев. Защита петербургского клуба любовалась утрехтским небом, когда Дессерс в одиночестве оказался в штрафной. Лунев не сдвинулся с места — отбил и первый удар, и повторный. Раньше подобные моменты называли «выходом один в ноль». Лунев доказал, что он совсем не ноль, а полноценная боевая единица.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Лунев — ? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#УтрехтЗенит</a> <a href="https://t.co/v0ujco3jYe">pic.twitter.com/v0ujco3jYe</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/897859730709901312">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИВАНОВИЧ АТАКУЕТ

А вот защитники не были похожи ни на войско, ни на взвод. Дело даже не в том голевом эпизоде, когда Иванович со Смольниковым мутировали в манекенов. Еще в начале матча Кришито дважды потерял мяч и подарил соперникам два опасных момента, терял позицию Маммана (уже традиционно), засиживался в командировках Смольников. И ладно, если бы забил. Но в конце первого тайма защитник после телепатического паса Паредеса замешкался и позволил вратарю устранить угрозу.

Атака «Зенита» просопела весь первый тайм. Даже в час пик на Ленинградском шоссе движение более живое. Сказывалась слабая ротация. В трех предыдущих матчах основа «Зенита» выглядела идентично, а в Голландии с первых минут вышли три «новичка»: Смольников, Краневиттер и Жирков (на левом фланге нападения!). Невидимые гири явно мешали футболистам: сонливый прессинг, неохотные открывания, минимум ударов из штрафной. К исходу часа «Зенит» пробил по воротам семь раз, четырежды — со средней и дальней дистанций. Да и из штрафной бил только Иванович после подач угловых, а не после позиционных атак. Центральный защитник ударил три раза (!) к перерыву. Хвала сербу и точным подачам Паредеса, конечно, но вряд ли Манчини был доволен креном на стандарты.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дик Адвокат, бывший тренер <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> и нынешний для сборной Нидерландов на матче <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#УтрехтЗенит</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90?src=hash">#УЕФА</a> <a href="https://t.co/VOJECIyXyR">pic.twitter.com/VOJECIyXyR</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/897852671448764420">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПИТЕР КАК ВИЙ

Хозяева атаковали так же часто, но гораздо опаснее. «Зенит» не был готов к подобной наглости: «Утрехт» не собирался отдавать мяч фавориту и тем самым ставил «Зенит» в неудобное положение. Хотя все объяснимо: главный тренер голландцев Эрик тен Хаг несколько лет назад работал во второй команде «Баварии» и научился у Пепа Гвардьолы тактическим ребусам.

Манчини был близок к решению головоломки: в начале второго тайма итальянец заменил уставшего Дриусси на свежего Полоза, и в атаке стало повеселее. Впрочем, центральная зона перед воротами оставалась мертвой для «Зенита» — как очерченный Хомой круг для гоголевского Вия.

А игроков «Утрехта» мел не пугал и во втором тайме: нападающие свободно чувствовали себя во вражеской штрафной, а защита «Зенита» не успевала за их перемещениями. Выручал Лунев — даже когда голландцы попадали в офсайд.

Но вечно исправлять чужие ошибки голкипер «Зенита» не мог. В середине второго тайма Лунев опять отразил удар Дессерса в упор — на этот раз он бил головой. А Лабиад был точен на добивании. Оборона «Зенита» снова бездействовала.

Петербуржский клуб второй раз подряд уступает в матче Лиги Европы. И это тревожно: неужели команда неспособна играть два матча в неделю?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcutrecht">@fcutrecht</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. Раунд плей-офф. 1-й матч. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#УтрехтЗенит</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UTRZEN?src=hash">#UTRZEN</a> 1:0 76' Закария Лабиад <a href="https://twitter.com/labyad20">@labyad20</a> <a href="https://t.co/nfzlTMpflh">pic.twitter.com/nfzlTMpflh</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/897876725509574657">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>