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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30706229/
16 августа 2017, 22:20 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Зенит» любовался «Утрехтом». Играл только Лунев

«Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера.

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ЛУНЕВ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Обычно после побед, особенно крупных, футболисты в смешанной зоне не умолкают. Это объяснимо: все хотят поделиться положительными эмоциями, рассказать о том, как получилось забить гол или отразить пенальти. Но после победы над «Ахматом» из зенитовцев говорили только Кокорин и Лунев. При этом голкипер уводил в глаза в сторону: «Команда сыграла хорошо, а я — некачественно. Да и удалять надо было». И это после сухого матча!

В этом весь Лунев. Простой, непосредственный, прямой, самокритичный. Хотя зачем он прибеднялся, неясно. С «Ахматом» вратарь сыграл здорово, пусть и не пополнил свою коллекцию красивейших прыжков. Зато пополнил в четверг.

«Зенит» приехал в Голландию в качестве неоспоримого фаворита. Даже местные журналисты не верили в успех «Утрехта» — обозреватель голландского журнала Voetbal International в интервью «СЭ» предсказывал победу «Зенита» со счетом 2:0. Его прогноз мог рухнуть уже в середине первого тайма. Спас «Зенит» именно Лунев. Защита петербургского клуба любовалась утрехтским небом, когда Дессерс в одиночестве оказался в штрафной. Лунев не сдвинулся с места — отбил и первый удар, и повторный. Раньше подобные моменты называли «выходом один в ноль». Лунев доказал, что он совсем не ноль, а полноценная боевая единица.

ИВАНОВИЧ АТАКУЕТ

А вот защитники не были похожи ни на войско, ни на взвод. Дело даже не в том голевом эпизоде, когда Иванович со Смольниковым мутировали в манекенов. Еще в начале матча Кришито дважды потерял мяч и подарил соперникам два опасных момента, терял позицию Маммана (уже традиционно), засиживался в командировках Смольников. И ладно, если бы забил. Но в конце первого тайма защитник после телепатического паса Паредеса замешкался и позволил вратарю устранить угрозу.

Атака «Зенита» просопела весь первый тайм. Даже в час пик на Ленинградском шоссе движение более живое. Сказывалась слабая ротация. В трех предыдущих матчах основа «Зенита» выглядела идентично, а в Голландии с первых минут вышли три «новичка»: Смольников, Краневиттер и Жирков (на левом фланге нападения!). Невидимые гири явно мешали футболистам: сонливый прессинг, неохотные открывания, минимум ударов из штрафной. К исходу часа «Зенит» пробил по воротам семь раз, четырежды — со средней и дальней дистанций. Да и из штрафной бил только Иванович после подач угловых, а не после позиционных атак. Центральный защитник ударил три раза (!) к перерыву. Хвала сербу и точным подачам Паредеса, конечно, но вряд ли Манчини был доволен креном на стандарты.

ПИТЕР КАК ВИЙ

Хозяева атаковали так же часто, но гораздо опаснее. «Зенит» не был готов к подобной наглости: «Утрехт» не собирался отдавать мяч фавориту и тем самым ставил «Зенит» в неудобное положение. Хотя все объяснимо: главный тренер голландцев Эрик тен Хаг несколько лет назад работал во второй команде «Баварии» и научился у Пепа Гвардьолы тактическим ребусам.

Манчини был близок к решению головоломки: в начале второго тайма итальянец заменил уставшего Дриусси на свежего Полоза, и в атаке стало повеселее. Впрочем, центральная зона перед воротами оставалась мертвой для «Зенита» — как очерченный Хомой круг для гоголевского Вия.

А игроков «Утрехта» мел не пугал и во втором тайме: нападающие свободно чувствовали себя во вражеской штрафной, а защита «Зенита» не успевала за их перемещениями. Выручал Лунев — даже когда голландцы попадали в офсайд.

Но вечно исправлять чужие ошибки голкипер «Зенита» не мог. В середине второго тайма Лунев опять отразил удар Дессерса в упор — на этот раз он бил головой. А Лабиад был точен на добивании. Оборона «Зенита» снова бездействовала.

Петербуржский клуб второй раз подряд уступает в матче Лиги Европы. И это тревожно: неужели команда неспособна играть два матча в неделю?

16.08.2017 19:00 4-й отборочный раунд Stadion Galgenwaard
Утрехт 1:0 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрик тен Хаг Роберто Манчини
Голы
77′ Закария Лабиад  
Составы
Давид Рогор Йенсен 1
62′ Шон Клайбер 17
Марк ван дер Марел (к) 2
Урби Эмануэлсон 18
Сандер ван де Стрек 22
Закария Лабиад 10
Сириль Дессерс 11
87′ Яссин Айюб 8
79′ Робин ван дер Мер 15
Джованни Трупе 20
89′ Эдсон Брафхайд 28
Дарио Думич 5
79′ Гирано Керк 7
Лукас Гертлер 27
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
18 Юрий Жирков
8 Матиас Краневиттер 84′
14 Далер Кузяев
11 Себастьян Дриусси 57′
7 Дмитрий Полоз
9 Александр Кокорин 89′
22 Артем Дзюба
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 2
5 Угловые 4
9 Фолы 7
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Андраж Ковачич (Словения)
Боковой судья Томаж Кланчник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Иванович: «Зенит» добился позитивного результата с «Утрехтом», ведь мог пропустить больше

Иванович: «Зенит» добился позитивного результата с «Утрехтом», ведь мог пропустить больше

УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Поражение «Зенита» от «Утрехта» с минимальным счетом стоит расценивать как позитивный результат, потому что петербургская команда могла пропустить больше. Такое мнение журналистам высказал защитник российского футбольного клуба Бранислав Иванович.
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