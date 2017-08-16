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16 августа 2017, 21:50 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Манчини: «Зенит» имел мало времени для восстановления перед игрой Лиги Европы с «Утрехтом»

УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Поражение «Зенита» от «Утрехта» в матче квалификации Лиги Европы можно объяснить недостаточным количеством времени для восстановления. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер российского футбольного клуба Роберто Манчини.

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Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая прошла в среду в Утрехте, завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:1.

«Мы не сыграли на уровне, который ожидали. Это можно объяснить частично тем, что мы сыграли в воскресенье (с “Ахматом” в чемпионате России — прим. ТАСС) и времени для восстановления было недостаточно, — объяснил результат Манчини. — Мы ждали сложную игру. В первой половине голландцы хорошо прессинговали, а во втором, к сожалению, мы допустили ошибки, которые привели к такому результату».

Планировалось, что матч пройдет 17 августа, однако позднее он был перенесен на день раньше. «Матч был перенесен, потому что полиция не согласилась обеспечивать безопасность на двух матчах в один день», — отметил итальянский специалист.

«У нас на данный момент четыре дня для подготовки к следующей игре (20 августа с “Амкаром” на выезде — прим. ТАСС). Должны сыграть еще одну игру, а там посмотрим, какая будет система на ответную игру, — также сказал Манчини. — У нас новая команда, костяк еще не сложился, много новых игроков. Мы на это обращаем внимание, но все равно стараемся побеждать в каждой игре».

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.

16.08.2017 19:00 4-й отборочный раунд Stadion Galgenwaard
Утрехт 1:0 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрик тен Хаг Роберто Манчини
Голы
77′ Закария Лабиад  
Составы
Давид Рогор Йенсен 1
62′ Шон Клайбер 17
Марк ван дер Марел (к) 2
Урби Эмануэлсон 18
Сандер ван де Стрек 22
Закария Лабиад 10
Сириль Дессерс 11
87′ Яссин Айюб 8
79′ Робин ван дер Мер 15
Джованни Трупе 20
89′ Эдсон Брафхайд 28
Дарио Думич 5
79′ Гирано Керк 7
Лукас Гертлер 27
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
18 Юрий Жирков
8 Матиас Краневиттер 84′
14 Далер Кузяев
11 Себастьян Дриусси 57′
7 Дмитрий Полоз
9 Александр Кокорин 89′
22 Артем Дзюба
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 2
5 Угловые 4
9 Фолы 7
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Андраж Ковачич (Словения)
Боковой судья Томаж Кланчник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Иванович: «Зенит» добился позитивного результата с «Утрехтом», ведь мог пропустить больше

Иванович: «Зенит» добился позитивного результата с «Утрехтом», ведь мог пропустить больше

УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Поражение «Зенита» от «Утрехта» с минимальным счетом стоит расценивать как позитивный результат, потому что петербургская команда могла пропустить больше. Такое мнение журналистам высказал защитник российского футбольного клуба Бранислав Иванович.
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