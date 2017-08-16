Манчини: «Зенит» имел мало времени для восстановления перед игрой Лиги Европы с «Утрехтом»
УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Поражение «Зенита» от «Утрехта» в матче квалификации Лиги Европы можно объяснить недостаточным количеством времени для восстановления. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер российского футбольного клуба Роберто Манчини.
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Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая прошла в среду в Утрехте, завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:1.
«Мы не сыграли на уровне, который ожидали. Это можно объяснить частично тем, что мы сыграли в воскресенье (с “Ахматом” в чемпионате России — прим. ТАСС) и времени для восстановления было недостаточно, — объяснил результат Манчини. — Мы ждали сложную игру. В первой половине голландцы хорошо прессинговали, а во втором, к сожалению, мы допустили ошибки, которые привели к такому результату».
Планировалось, что матч пройдет 17 августа, однако позднее он был перенесен на день раньше. «Матч был перенесен, потому что полиция не согласилась обеспечивать безопасность на двух матчах в один день», — отметил итальянский специалист.
«У нас на данный момент четыре дня для подготовки к следующей игре (20 августа с “Амкаром” на выезде — прим. ТАСС). Должны сыграть еще одну игру, а там посмотрим, какая будет система на ответную игру, — также сказал Манчини. — У нас новая команда, костяк еще не сложился, много новых игроков. Мы на это обращаем внимание, но все равно стараемся побеждать в каждой игре».
Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.
УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Поражение «Зенита» от «Утрехта» с минимальным счетом стоит расценивать как позитивный результат, потому что петербургская команда могла пропустить больше. Такое мнение журналистам высказал защитник российского футбольного клуба Бранислав Иванович.