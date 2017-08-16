Фурсенко: «Зенит» на фоне усталости сыграл с «Утрехтом» не очень быстро и академично
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Зенит» проиграл голландскому «Утрехту» на фоне усталости и
из-за не очень быстрой и академичной игры. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.
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Первая встреча раунда
«Утрехт» — это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично. Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках, я надеюсь, что будет полный стадион и мы выйдем дальше, — сказал Фурсенко.
Ответный матч пройдет в
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич (Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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