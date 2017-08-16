Фурсенко: «Зенит» на фоне усталости сыграл с «Утрехтом» не очень быстро и академично

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая прошла в среду в Утрехте, завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:1.

«Утрехт» — это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично. Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках, я надеюсь, что будет полный стадион и мы выйдем дальше, — сказал Фурсенко.