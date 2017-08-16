Миодраг Божович: Без Смолова хозяева не фавориты
Бывший тренер «Црвены Звезды» — о первом матче в Краснодаре.
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Ломать голову, с кем обсудить предстоящую встречу «быков» с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы, долго не пришлось. Лучшего собеседника, чем нынешний наставник тульского «Арсенала», не найти. Еще до мая он возглавлял белградскую команду, с которой в сезоне-2015/16 стал чемпионом. Божовичу пришлось расстаться с сербским клубом. Но, как выяснилось, это обстоятельство его нисколько не смущает. Что подчеркивала та теплота, с которой он говорил о своей бывшей команде.
— На, что могла бы «Црвена Звезда» рассчитывать в российском чемпионате? — с места в карьер начал я разговор с Миодрагомю.
— Ох, ну и вопрос! Вот так, схода точно не отвечу. Но то, что команда оказалась бы в первой десятке, убежден. Здесь еще многое зависит от состояния соперников. И потом в России не будет болельщиков «Звезды». А это огромная сила.
— Сейчас белградский клуб лидирует в чемпионате, имея после пяти туров пять побед, шестнадцать забитых мячей и только один пропущенный. Судя по всему, соперник «Краснодара» на ходу?
— К сожалению, я не видел команду в деле, но показатели действительно впечатляющие. Даже, если бы они были и поскромней, все равно посоветовал бы краснодарцам выйти на игру с максимальным настроем. Хотя, уверен, что так оно и будет.
— С того момента, как вы покинули «Црвену Звезду», в ней произошли
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— Какому игровому рисунку «Црвена Звезда» отдает предпочтение?
— Чаще всего это зависит от противника, который всегда тщательно изучается. Думаю, во встрече с «Краснодаром» белградцы сделают акцент на игре от обороны с быстрыми контратаками. Это дежурная тактика для любой команды, выступающей на выезде.
— Какую линию у соперника «Краснодара» можно назвать ведущей?
— Среднюю. Заводилы в ней африканец Канга, который был у меня в «Ростове», голландец Доналд с французом Ле Таллеком, выступавшие в «Мордовии» Юрия Семина, Срнич. Все они «на ты» с техникой, хорошо и быстро соображают, владеют пасом. Особенно выделил бы быстрого Канга, который очень опасен при завершении атак.
— Один пропущенный пока в чемпионате мяч, говорит о том, что в обороне «Црвены Звезды» проблемных позиций не наблюдается?
— Не стал бы так утверждать. Но то, что там собраны, понимающие в своем деле толк защитники, могу подтвердить. Родич знаком в России по «Зениту» и самарским «Крыльям», Анджелкович — по «Краснодару» и «Ростову». В 2009-м, по оценкам «Спорт Экспресса», он даже признавался лучшим левым оборонцем вашего чемпионата.
Хорошего уровня и их партнеры — Савич со Стойковичем. Не знаю, насколько активно они будут поддерживать атаку в Краснодаре. Но дома это делают охотно и опасно.
— Что скажете о вратаре?
— Скорее всего, в четверг, в стартовом составе выйдет серб Борян, имеющий еще и канадское гражданство, что позволило ему тридцать семь раз сыграть за сборную этой страны. Когда я работал в «Црвене Звезде», он выступал за болгарский «Лудогорец». Это опытный, под два метра ростом, голкипер, хорошо играющий на выходах.
— А кого следует больше всего опасаться краснодарцам?
— Пожалуй, форварда Боаки из Ганы. Невысокий, очень маневренный, особенно опасен в штрафной, где может использовать любой промах соперников. Так что за ним нужен глаз да глаз.
— Хорошо зная «Краснодар», можете прикинуть, каковы его шансы в этой встрече?
— Я бы оценил их, как 50 на 50. Они были бы выше у хозяев, окажись в их составе Смолов. Это форвард в состоянии один решить судьбу любого матча. Но у «Краснодара» есть еще умеющие забивать Классон, Вандерсон Масиэл, Жоаузинью, Перейра, молодые Игнатьев и Сулейманов. Все зависит от того, какую тактику выберет на этот раз Шалимов. Но без Смолова не берусь назвать «Краснодар» фаворитом.
— Вы рискнули бы в этой встрече отдать предпочтение чисто атакующему варианту?
— Мне трудно ответить однозначно. Здесь надо учитывать состояние футболистов, то, как они выглядели, готовясь к матчу. Думаю, что в авантюрную игру краснодарцы не ввяжутся и попытаются победить за счет опробованных домашних заготовок.
— В завершении разговора, позвольте сменить тему вернуться к последней игре «Арсенала» с «Уралом». За время, прошедшее после нее «сумели разобраться почему, ведя в счете, ваша команда
— Нас психологически надломил гол в раздевалку на 42-й минуте, перед которым судья не зафиксировал явное нарушение на нашем футболисте. Потом мы создали несколько хороших моментов, а забили уральцы — такое бывает, это футбол. Значит, нам нужно четче выстраивать командную оборону. Что касается забитых голов, то мы остались без них только во встрече со «Спартаком». Хотя моменты создаем в каждой игре. А пока, к сожалению, учиться приходится на собственных ошибках. Но игра у «Арсенала» уже вырисовывается и крепнет.
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