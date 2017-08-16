«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Российский «Зенит» проиграл голландскому клубу «Утрехт» со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Утрехте.
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Мяч на 76-й минуте забил Закария Лабьяд.
В основном составе «Зенита» вышел аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер, который во вторник был заявлен для участия в Лиге Европы. Ранее в третьем раунде квалификации турнира команда Роберто Манчини обыграла израильский клуб «Бней Иегуда» (2:0, 0:1).
Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.
Второй российский соискатель путевки в групповой турнир Лиги Европы «Краснодар» проведет в четверг домашнюю встречу с сербской «Црвеной Звездой».