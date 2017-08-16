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16 августа 2017, 20:58 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Российский «Зенит» проиграл голландскому клубу «Утрехт» со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Утрехте.

Единственный мяч на 76-й минуте забил Закария Лабьяд. Увеличить
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Мяч на 76-й минуте забил Закария Лабьяд.

В основном составе «Зенита» вышел аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер, который во вторник был заявлен для участия в Лиге Европы. Ранее в третьем раунде квалификации турнира команда Роберто Манчини обыграла израильский клуб «Бней Иегуда» (2:0, 0:1).

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.

Второй российский соискатель путевки в групповой турнир Лиги Европы «Краснодар» проведет в четверг домашнюю встречу с сербской «Црвеной Звездой».

16.08.2017 19:00 4-й отборочный раунд Stadion Galgenwaard
Утрехт 1:0 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрик тен Хаг Роберто Манчини
Голы
77′ Закария Лабиад  
Составы
Давид Рогор Йенсен 1
62′ Шон Клайбер 17
Марк ван дер Марел (к) 2
Урби Эмануэлсон 18
Сандер ван де Стрек 22
Закария Лабиад 10
Сириль Дессерс 11
87′ Яссин Айюб 8
79′ Робин ван дер Мер 15
Джованни Трупе 20
89′ Эдсон Брафхайд 28
Дарио Думич 5
79′ Гирано Керк 7
Лукас Гертлер 27
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
18 Юрий Жирков
8 Матиас Краневиттер 84′
14 Далер Кузяев
11 Себастьян Дриусси 57′
7 Дмитрий Полоз
9 Александр Кокорин 89′
22 Артем Дзюба
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 2
5 Угловые 4
9 Фолы 7
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Андраж Ковачич (Словения)
Боковой судья Томаж Кланчник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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