«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мяч на 76-й минуте забил Закария Лабьяд.

В основном составе «Зенита» вышел аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер, который во вторник был заявлен для участия в Лиге Европы. Ранее в третьем раунде квалификации турнира команда Роберто Манчини обыграла израильский клуб «Бней Иегуда» (2:0, 0:1).

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.

Второй российский соискатель путевки в групповой турнир Лиги Европы «Краснодар» проведет в четверг домашнюю встречу с сербской «Црвеной Звездой».