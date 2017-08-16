Краневиттер и Кокорин в старте «Зенита» на матч с «Утрехтом»
«Зенит» объявил состав на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Утрехта».
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Отметим, что с первых минут на поле появится полузащитник Матиас Краневиттер, заявленный на турнир в последний момент. Также с первых минут сыграют форвард Александр Кокорин и полузащитник Юрий Жирков.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин, Маммана, Иванович.
Запасные: Лодыгин, Анюков, Полоз, Нету, Кузяев, Нобоа, Дзюба.
Напомним, что матч состоится сегодня, 16 августа, начало — в 19.00 по московскому времени.
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