Участники Лиги чемпионов—2017/18 в общей сложности получат более € 1,3 млрд

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА, где была обнародована схема распределения прибыли.

Валовой доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в сезоне-2017/18 оценивается примерно в € 2,35 млрд. На основании этого прогноза и схемы распределения прибыли образуется сумма в € 1,7187 млрд для участников еврокубков в сезоне-2017/18. Из неё € 1,3189 млрд предназначены для участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а € 399,8 млн — для участников Лиги Европы.



Из расчётной суммы в € 2,35 млрд 12% (€ 282 млн) будет удержано на организационные и административные расходы, а 8,5% (€ 199,7 млн) будет использовано для выплат солидарности.



Что касается 32 участников группового этапа ЛЧ-2017/18, каждый получит как минимум € 12,7 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно € 1,5 млн евро, ничья — € 500 тыс. За выход в 1/8 финала клубы заработают ещё по € 6 млн, в ¼ финала — по € 6,5 млн, в ½ финала — по € 7,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно € 15,5 млн, финалист — € 11 млн.