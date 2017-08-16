В группе Нуху не поможет. ЦСКА нужен форвард!

КИРПИЧ НА ШВЕЙЦАРСКИЕ ГОЛОВЫ

Долгое время я думал, что Аарон Оланаре фолом против Алана Дзагоева в момент, когда тот готовился принять мяч, установил верхнюю планку абсурда в этом матче. Наш полузащитник находился в очень перспективной позиции на подходе к штрафной — и на его губах ясно отразился весь спектр эмоций, испытанных в момент неожиданного приема одноклубника.

Но на первой добавленной минуте 22-летний ганский защитник «Янг Бойз» Касим Нуху заставил забыть об Оланаре и, с немалой долей вероятности, решил далеко не очевидный в тот момент исход двухраундовой схватки за место в Лиге чемпионов. Даже не одним, а двумя касаниями головы он перебросил-таки собственного голкипера — и Витинью досылал в сетку уже побывавший там мяч.

И вот скажите, как определять такую развязку? «Дожали»? «До конца играли на победу»? «Проявили волю»? «Хватило физики»? Ничего ведь не подходит, согласитесь. Гол родился из воздуха. Абсолютно. Не знаю, его ли посчитали единственным ударом армейцев в створ как сайт «СЭ», так и сайт УЕФА. Впрочем, каких армейцев? Швейцарских? Ганских? А может, бразильских? Был-то и удар Мариу Фернандеса после заброса Головина — единственный действительно голевой момент у самого ЦСКА, когда фон Балльмоос здорово отбил мяч ногой.

Случается в футболе и такое, что ни одной привычной фразой не охарактеризуешь. И не надо, потому что жизнь — не набор клише. Порой ни в чем не повинному человеку, никак не провоцировавшему такую ситуацию, на голову падает кирпич. Вот примерно так и произошло с «Янг Бойз».

Защитник Нуху своим нелепым деянием напомнил мне Люка Зоа, своего коллегу по амплуа из «Спартака» времен Андрея Червиченко. Тот тоже забивал автоголы (кстати, по удивительному совпадению, как раз в матче с ЦСКА) и делал это также так, что хоть плачь, хоть смейся. Могу себе представить состояние стадиона, когда это произошло. Только что все было в норме, кульминация, казалось, перенесена в Москву — и тут получи снег в августе.

АКРОБАТИКА АКИНФЕЕВА И ЮБИЛЕЙ БЕРЕЗУЦКОГО

Впрочем, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. ЦСКА выиграл на выезде в квалификации Лиги чемпионов — вот что главное. И произошло это не только из-за умопомрачения Нуху, но и благодаря качественной игре самих армейцев в обороне, а главное — третьему кряду «сухарю» Игоря Акинфеева. Его и главный тренер «Янг Бойз» после игры справедливо отметил. И очень бы хотелось, чтобы явное психологическое облегчение после первого сухого матча в матче с АЕК перенеслось и на групповой турнир.

Да, явных голевых моментов у хозяев было немного — но, когда нужно, Акинфеев и пробросить мяч мимо себя Ассале не позволил, вовремя выскочив из ворот, а главное, среагировал на классный удар Оаро в одно касание под перекладину. Вот в том-то отрезке матча гол «Янг Бойз» как раз можно было бы назвать закономерным: швейцарцы, начиная минуты с 70-й, изрядно поддавили. Оборона ЦСКА в принципе справлялась, но нажим усиливался. Гол в такой момент обычно выглядит торжеством справедливости. Но Акинфеев с помощью реакции и роскошной акробатики ее, не моргнув глазом, ликвидировал.

Хотя была бы в этом голе и несправедливость. Потому что удар Оаро наносил, на мгновение ускользнув от Василия Березуцкого, который провел свой юбилейный, 500-й матч в форме ЦСКА здорово: и замыслы соперников на раз-два читал, и под удары бросался, и в скорости не проигрывал, и в единоборствах побеждал. Что ж, это и есть спаянный коллектив: один не успел — другой подстраховал.

Кстати, и третий — то есть Игнашевич (они-то с Акинфеевым только и пересекли рубеж в полтысячи матчей за красно-синих раньше «брата Васи») — смотрелся в Швейцарии убедительно. И вспомнилось, что это вообще счастливая для него страна. Там он и два гола за сборную России в последнем официальном матче под руководством Валерия Газзаева забил, обеспечив ничью — 2:2 и тем самым во многом — последующий выход в «стыки». И незабываемый четвертьфинал Euro-2008 с Голландией, в котором в основе были и Игнашевич, и Акинфеев, состоялся в этой же стране, в Базеле.

Правда, когда 38-летний Игнашевич успевает не просто прочитать, а ускориться и опередить форварда «Янг Бойз», и подобное наблюдается, по сути, весь матч, возникает вопрос — в каком темпе происходило действо? У меня не раз за игру появлялось ощущение, что темп был — как в режиме замедленного повтора, рывки и ускорения случались по большим праздникам. Подчеркну: статистику от InStat увидеть еще не мог, писал эти строки, ориентируясь на впечатления. А они таковы, что в групповом турнире Лиги чемпионов на таких скоростях никто играть не будет.

ГЛЯДЯ В ЭТОМ СЕЗОНЕ НА ОЛАНАРЕ И ЧАЛОВА, ТОСКУЕШЬ ПО ПАНЧЕНКО

Но что хорошо сыгравшие голкипер и оборона ЦСКА никак не могут ликвидировать — так это очевидные проблемы команды в нападении. И Чалов в первом тайме, и Оланаре во втором сыграли, без обиняков, ужасно. Не спорю, доставка им мяча в этом матче тоже не была на высочайшем уровне — но то, что до передней линии все-таки доходило, губилось нещадно. Россиянину откровенно не хватало мощи, нигерийцу — техники и «соображалки». А столкновение с Дзагоевым стало апогеем этого странного зрелища.

Недаром Оланаре был подвергнут остракизму обратной замены, а Чалов не доиграл даже до 55-й минуты — так слабо он смотрелся в начале второго тайма, в одном из эпизодов неудачно пойдя в обводку и «обрезав» трех партнеров при перспективнейшей контратаке четыре в четыре. Замена последовала через минуту.

Заметьте: и это — всего лишь с «Янг Бойз». Как нападающие красно-синих будут забивать в самой Лиге более сильным соперникам, остается загадкой. Разве что в пустые ворота, как их еще более нещадно критикуемый предшественник Ласина Траоре в домашнем матче с «Монако».

Прошу прощения за, возможно, слишком жесткую оценку совсем молодого и, несомненно, способного форварда Чалова — но «синдром второго сезона» после вполне удачного прошлого у него, по-моему, явно присутствует. И в который уже раз остается пожалеть (а «Динамо» — порадоваться), что красно-синие поторопились расстаться с Кириллом Панченко, который не только выиграл гонку снайперов первенства ФНЛ, но и продолжил голеаду в премьер-лиге. Можно сколько угодно говорить, что это — тоже не уровень Лиги чемпионов, но и «Спартаку» (ее будущему участнику, кстати) Панченко забил, и вообще четыре мяча в пяти турах — показатель внушительный. А у ЦСКА впереди сегодня стабильно играть некому.

В ОТВЕТНОМ МАТЧЕ В АТАКЕ НАДО СЫГРАТЬ ПО-ДРУГОМУ

Полузащита на сегодня — однозначно самая сильная линия у ЦСКА. К ней ведь можно отнести и бровочников Мариу Фернандеса и Щенникова, которым согласно схеме с тремя центральными защитниками вменяется действовать от лицевой до лицевой. И не случайно Щенников в этом сезоне уже забил два мяча (причем кому — «Рубину» со «Спартаком»), а Фернандес наносил удар, как я уже говорил, при единственном чистом голевом моменте у красно-синих, помимо автогола.

Вернблум, Головин, Дзагоев и «полунападающий» Витинью — каждый мастер, каждый четко знает свою роль. Но если к оборонительным действиям они отнеслись ответственно, то с точки зрения созидания в Швейцарии все они, полагаю, недоработали. Бесспорно, в конкретном случае это не было главным, но мы-то знаем, на что эти люди способны. А из-за того, что способности свои они не раскрыли даже наполовину, ярким зрелищем на поле и не пахло.

Головина после блестящей игры в дерби изрядно разрекламировала швейцарская пресса, да и сами тренеры «Янг Бойз», уверен, не спали — так что ему уделили повышенное внимание, с которым он хотя бы кое-как смог совладать только во втором тайме, сделав тот самый пас на Фернандеса и еще пару-тройку раз сыграв нестандартно. Но 21-летний хавбек уже приучил нас к тому, чтобы ждать от него большего.

Впрочем, матч с «Янг Бойз» проходил со второго дня на третий после дерби со «Спартаком», который и физически, и эмоционально не мог не измотать ЦСКА, по сути, играющий одним составом. Так что увиденное нами — вполне нормально, как и то, что ближе к концу игры команда физически подсела. Главное — что не встала, а на морально-волевых дотерпела до конца. Да еще и получила такой суперподарок в концовке.

Пока, конечно, рано говорить, что ЦСКА — в групповом турнире Лиги чемпионов. Сколько было случаев, когда команда, выигравшая на выезде — 1:0 или 2:1, потом проигрывала! А тот же «Янг Бойз», пусть и дома, но отыграл в предыдущем этапе отбора этой Лиги гандикап в два мяча у киевского «Динамо». Это не мягкие игрушки, и армейцы подвергнут себя большой опасности, если так посчитают. Или если начнут думать, что если прежде ЦСКА на этой стадии квалификации Лиги никогда не проигрывал, а «Янг Бойз» — никогда не выигрывал, то это наряду с выездной победой — гарантия.

Но тот самый прагматизм второй части прошлого сезона, который команда Гончаренко в новом чемпионате где-то потеряла, а перенесла только в Европу, должен помочь ЦСКА со своей целью в следующую среду совладать. При этом в субботу ему предстоит очень непростой («Зенит» не даст соврать) матч в Екатеринбурге. Если бы игра в Швейцарии завершилась нулевой ничьей, не сомневаюсь, что с «Уралом» Гончаренко пошел бы на почти такую же масштабную ротацию, как во встрече с «Тосно» — значимость Лиги чемпионов для ЦСКА, в том числе и финансовую, все прекрасно понимают.

Но 1:0 в гостях дает армейцам определенный люфт, и поэтому полагаю, что теперь эта ротация все равно будет — но поменьше. О таком, чтобы одновременно не играли Акинфеев, Василий Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев и Витинью, «Уралу» не стоит и мечтать. Он до сих пор не проиграл в чемпионате России ни разу, и возможностью «поймать» ЦСКА на лигочемпионской сосредоточенности воспользуется с удовольствием. Так что полагаю: Алексей Березуцкий, конечно, заменит либо Игнашевича, либо брата, Набабкин — возможно, кого-то из крайних защитников, Натхо и/или Миланов — одного или двух хавбеков. А появится с первых минут Оланаре или Чалов — принципиального значения сегодня, полагаю, не имеет.

Чтобы в ответной встрече с «Янг Бойз» обезопасить себя от ненужных проблем, ЦСКА нужно будет совсем иначе сыграть в атаке, чем в первом матче. Всегда рассчитывать на Нуху, при всех его несомненных бомбардирских качествах, не стоит.

А руководству армейцев тем временем стоит активизироваться по части поиска форварда уровня Лиги чемпионов. Понятно, что, с учетом реалий, — в аренду. Но без него, если ЦСКА хочет добраться к весне хотя бы до Лиги Европы, — не обойтись.