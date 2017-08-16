В группе Нуху не поможет. ЦСКА нужен форвард!
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о матче армейцев с «Янг Бойз».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КИРПИЧ НА ШВЕЙЦАРСКИЕ ГОЛОВЫ
Долгое время я думал, что Аарон Оланаре фолом против Алана Дзагоева в момент, когда тот готовился принять мяч, установил верхнюю планку абсурда в этом матче. Наш полузащитник находился в очень перспективной позиции на подходе к штрафной — и на его губах ясно отразился весь спектр эмоций, испытанных в момент неожиданного приема одноклубника.
Но на первой добавленной минуте 22-летний ганский защитник «Янг Бойз» Касим Нуху заставил забыть об Оланаре и, с немалой долей вероятности, решил далеко не очевидный в тот момент исход двухраундовой схватки за место в Лиге чемпионов. Даже не одним, а двумя касаниями головы он
И вот скажите, как определять такую развязку? «Дожали»? «До конца играли на победу»? «Проявили волю»? «Хватило физики»? Ничего ведь не подходит, согласитесь. Гол родился из воздуха. Абсолютно. Не знаю, его ли посчитали единственным ударом армейцев в створ как сайт «СЭ», так и сайт УЕФА. Впрочем, каких армейцев? Швейцарских? Ганских? А может, бразильских?
Случается в футболе и такое, что ни одной привычной фразой не охарактеризуешь. И не надо, потому что жизнь — не набор клише. Порой ни в чем не повинному человеку, никак не провоцировавшему такую ситуацию, на голову падает кирпич. Вот примерно так и произошло с «Янг Бойз».
Защитник Нуху своим нелепым деянием напомнил мне Люка Зоа, своего коллегу по амплуа из «Спартака» времен Андрея Червиченко. Тот тоже забивал автоголы (кстати, по удивительному совпадению, как раз в матче с ЦСКА) и делал это также так, что хоть плачь, хоть смейся. Могу себе представить состояние стадиона, когда это произошло. Только что все было в норме, кульминация, казалось, перенесена в Москву — и тут получи снег в августе.
АКРОБАТИКА АКИНФЕЕВА И ЮБИЛЕЙ БЕРЕЗУЦКОГО
Впрочем, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. ЦСКА выиграл на выезде в квалификации Лиги чемпионов — вот что главное. И произошло это не только
Да, явных голевых моментов у хозяев было немного — но, когда нужно, Акинфеев и пробросить мяч мимо себя Ассале не позволил, вовремя выскочив из ворот, а главное, среагировал на классный удар Оаро в одно касание под перекладину. Вот в
Хотя была бы в этом голе и несправедливость. Потому что удар Оаро наносил, на мгновение ускользнув от Василия Березуцкого, который провел свой юбилейный, 500-й матч в форме ЦСКА здорово: и замыслы соперников на
Кстати, и третий — то есть Игнашевич (они-то с Акинфеевым только и пересекли рубеж в полтысячи матчей за
Правда, когда 38-летний Игнашевич успевает не просто прочитать, а ускориться и опередить форварда «Янг Бойз», и подобное наблюдается, по сути, весь матч, возникает вопрос — в каком темпе происходило действо? У меня не раз за игру появлялось ощущение, что темп был — как в режиме замедленного повтора, рывки и ускорения случались по большим праздникам. Подчеркну: статистику от InStat увидеть еще не мог, писал эти строки, ориентируясь на впечатления. А они таковы, что в групповом турнире Лиги чемпионов на таких скоростях никто играть не будет.
ГЛЯДЯ В ЭТОМ СЕЗОНЕ НА ОЛАНАРЕ И ЧАЛОВА, ТОСКУЕШЬ ПО ПАНЧЕНКО
Но что хорошо сыгравшие голкипер и оборона ЦСКА никак не могут ликвидировать — так это очевидные проблемы команды в нападении. И Чалов в первом тайме, и Оланаре во втором сыграли, без обиняков, ужасно. Не спорю, доставка им мяча в этом матче тоже не была на высочайшем уровне — но то, что до передней линии
Недаром Оланаре был подвергнут остракизму обратной замены, а Чалов не доиграл даже до 55-й минуты — так слабо он смотрелся в начале второго тайма, в одном из эпизодов неудачно пойдя в обводку и «обрезав» трех партнеров при перспективнейшей контратаке четыре в четыре. Замена последовала через минуту.
Заметьте: и это — всего лишь с «Янг Бойз». Как нападающие
Прошу прощения за, возможно, слишком жесткую оценку совсем молодого и, несомненно, способного форварда Чалова — но «синдром второго сезона» после вполне удачного прошлого у него,
В ОТВЕТНОМ МАТЧЕ В АТАКЕ НАДО СЫГРАТЬ
Полузащита на сегодня — однозначно самая сильная линия у ЦСКА. К ней ведь можно отнести и бровочников Мариу Фернандеса и Щенникова, которым согласно схеме с тремя центральными защитниками вменяется действовать от лицевой до лицевой. И не случайно Щенников в этом сезоне уже забил два мяча (причем кому — «Рубину» со «Спартаком»), а Фернандес наносил удар, как я уже говорил, при единственном чистом голевом моменте у
Вернблум, Головин, Дзагоев и «полунападающий» Витинью — каждый мастер, каждый четко знает свою роль. Но если к оборонительным действиям они отнеслись ответственно, то с точки зрения созидания в Швейцарии все они, полагаю, недоработали. Бесспорно, в конкретном случае это не было главным, но
Головина после блестящей игры в дерби изрядно разрекламировала швейцарская пресса, да и сами тренеры «Янг Бойз», уверен, не спали — так что ему уделили повышенное внимание, с которым он хотя бы
Впрочем, матч с «Янг Бойз» проходил со второго дня на третий после дерби со «Спартаком», который и физически, и эмоционально не мог не измотать ЦСКА, по сути, играющий одним составом. Так что увиденное нами — вполне нормально, как и то, что ближе к концу игры команда физически подсела. Главное — что не встала, а на
Пока, конечно, рано говорить, что ЦСКА — в групповом турнире Лиги чемпионов. Сколько было случаев, когда команда, выигравшая на выезде — 1:0 или 2:1, потом проигрывала! А тот же «Янг Бойз», пусть и дома, но отыграл в предыдущем этапе отбора этой Лиги гандикап в два мяча у киевского «Динамо». Это не мягкие игрушки, и армейцы подвергнут себя большой опасности, если так посчитают. Или если начнут думать, что если прежде ЦСКА на этой стадии квалификации Лиги никогда не проигрывал, а «Янг Бойз» — никогда не выигрывал, то это наряду с выездной победой — гарантия.
Но тот самый прагматизм второй части прошлого сезона, который команда Гончаренко в новом чемпионате
Но 1:0 в гостях дает армейцам определенный люфт, и поэтому полагаю, что теперь эта ротация все равно будет — но поменьше. О таком, чтобы одновременно не играли Акинфеев, Василий Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев и Витинью, «Уралу» не стоит и мечтать. Он до сих пор не проиграл в чемпионате России ни разу, и возможностью «поймать» ЦСКА на лигочемпионской сосредоточенности воспользуется с удовольствием. Так что полагаю: Алексей Березуцкий, конечно, заменит либо Игнашевича, либо брата, Набабкин — возможно,
Чтобы в ответной встрече с «Янг Бойз» обезопасить себя от ненужных проблем, ЦСКА нужно будет совсем иначе сыграть в атаке, чем в первом матче. Всегда рассчитывать на Нуху, при всех его несомненных бомбардирских качествах, не стоит.
А руководству армейцев тем временем стоит активизироваться по части поиска форварда уровня Лиги чемпионов. Понятно, что, с учетом реалий, — в аренду. Но без него, если ЦСКА хочет добраться к весне хотя бы до Лиги Европы, — не обойтись.
|15.08.2017 21:45
|Зрители 20003
|4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15
|Stade de Suisse Wankdorf
|Ади Хюттер
|Виктор Гончаренко
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|21
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|11
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
|Боковой судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
|Боковой судья
|Диего Барберо Севилья (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter